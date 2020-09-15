22 сентября 2020 года в 10.00 в Киеве начнется форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти», во время которого представители парламентской коалиции вместе с лидерами бизнес-сообщества и экспертами обсудят приоритеты институциональных и экономических реформ

Организаторами форума являются Национальная бизнес-коалиция и Украинская Рада Бизнеса, которые объединили более 100 бизнес-ассоциаций, представляющих более 40 тыс. предприятий со всей страны. Мероприятие проходит при поддержке Центра международного частного предпринимательства (СІРЕ) - независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.

Участники коалиций год назад сформировали и представили политическим партиям ТОП-10 приоритетов бизнеса, которые важно воплотить для улучшения условий ведения бизнеса, детенизации и роста экономики.

Все эти вопросы будут обсуждаться во время форума 22 сентября. В мероприятии примут участие представители Верховной Рады Украины: глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Комитета по налоговым и таможенным вопросам вопросам ВРУ Даниил Гетманцев, председатель Комитета по экономическим вопросам ВРУ Дмитрий Наталуха и председатель Комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова; заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив.

Спикеры от ведущих бизнес-объединений: Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе; Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, председатель Наблюдательного совета и президент ПАО «Концерн "Галнафтогаз", представитель Нефтегазовой ассоциации Виталий Антонов; генеральный директор Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» София Арасланова; президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко; исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Михаил Соколов; основатель Intecracy group, председатель совета Ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий; президент West Ukrainian Business Club Александр Магунь; представитель Ассоциации «Укролияпром», участник платформы «БИЗНЕС 100» Станислав Таршин и др.

Проект программы – по ссылке

Аудитория форума - руководители бизнеса и члены ассоциаций со всей Украины. Форум будет проходить в смешанном формате - офлайн и онлайн, участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация:

Регистрация участников для участия онлайн: https://forms.gle/QbL18c96DUnmkgGN7

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