Пилот одного из истребителей ВВС Украины исполнил фигуру высшего пилотажа "Бочка"
Это произошло во время сопровождения бомбардировщиков B-52H Stratofortress США в воздушное пространство Украины.
Видео того, как все происходило, было опубликовано на YouTube-канале "Украинский Диалог" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Один из пилотов снял, как истребитель ВВС Украины "СУ-27" исполнил фигуру "Бочка". Самолет слегка отклонился в сторону, завалился на спину и вернулся в исходное положение.
Позже видео распространилось в социальных сетях: в комментариях пользователи Интернета называют зрелище красивым и восхваляют пилота самолета ВСУ.
"Слава героям защитникам Украины", "Слава ВСУ! Слава Украине!", "Красиво. Аж дух захватывает", "Красиво. Мастера наши пилоты".
Перекачанный Артур Пирожков показал, каким был до славы: "Челентано в молодости"
Украинцы будут получать по две пенсии, в Кабмине назвали счастливчиков: "Придется платить с зарплат..."
Над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?"
15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать: «Иди спать!»
Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко.
На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.