Такое стоит хоть раз увидеть

Пилот одного из истребителей ВВС Украины исполнил фигуру высшего пилотажа "Бочка"



Это произошло во время сопровождения бомбардировщиков B-52H Stratofortress США в воздушное пространство Украины.

Видео того, как все происходило, было опубликовано на YouTube-канале "Украинский Диалог" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Один из пилотов снял, как истребитель ВВС Украины "СУ-27" исполнил фигуру "Бочка". Самолет слегка отклонился в сторону, завалился на спину и вернулся в исходное положение.



Позже видео распространилось в социальных сетях: в комментариях пользователи Интернета называют зрелище красивым и восхваляют пилота самолета ВСУ.

"Слава героям защитникам Украины", "Слава ВСУ! Слава Украине!", "Красиво. Аж дух захватывает", "Красиво. Мастера наши пилоты".

Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко.

На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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