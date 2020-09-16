Некоторые украинские города, которые пребывают в красной зоне, продолжают протестовать против карантинных мероприятий
В частности, Ивано-Франковск наплевал на решение Кабмина и открывает детсады и школы. Учреждения будут открываться поэтапно с сегодняшнего дня.
Такое заявление на брифинге сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает РБК-Украина.
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По его словам, сегодня внеочередная сессия городского совета приняла решение открыть детсады.
"Это решение звучит так: обязать руководителей учреждений дошкольного, среднего, внешкольного образования обеспечить право на образование...", - заявил Марцинкив.
Он уточнил, что с 15 сентября будут поэтапно в течение недели открываться детские сады, с 21 сентября - начальные школы, с 28 сентября - полноценное обучение в учреждениях образования в Ивано-Франковске. Речь идет о тех, которые подчиняются городскому совету.
Кроме того, он переложил ответственность на родителей, заявив, что у родителей остается право выбора - отправлять детей в школы или оставить на дистанционном обучении.
Также ранее сообщалось, что в Черновцах, которые официально находятся в красной зоне карантина, под стенами ОГА вспыхнул бунт. Люди требуют от властей ослабить карантин и отменить дистанционное обучение для своих детей.
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Как сообщала Politeka, в Одессе детей массово отправляют на карантин, сделано заявление.
Также Politeka писала, что карантин в Украине снова продлят, Шмыгаль озвучил планы Кабмина.