13-летний Александр Попович из социального проєкта «Давай, играй!» стал новичком футбольной Академии «Шахтер», где готовят профессиональных футболистов. Теперь парень живет и тренируется на одной базе со звездами команды «Шахтер»

Юный футболист из Львовской области в 8 лет стал участником проекта ДТЭК и Shakhtar Social «Давай, играй!». На турнире в Ивано-Франковске парня заметили селекционеры «Шахтера», а в августе этого года Александр Попович прошел финальный отбор в подростковую команду клуба U14, которая готовится к старту сезона под руководством главного тренера Виталия Виценца.

«У него есть характер и трудолюбие. А дальше – время покажет. Потенциал у него хороший, поэтому он и остался в Академии. В дальнейшем все будет зависеть и от нас, но в большей степени, конечно, от него», – отмечает тренер.

Мечта Поповича - со временем выступать за основную команду «Шахтера» и сборную Украины.

«ДТЭК поддерживает талантливую молодежь. Наш проєкт – не только про спорт, но и про командный дух, взаимопомощь и уважительное отношение друг к другу. И как показывает практика, такой подход тоже позволяет растить чемпионов. Саша – наш чемпион и наша гордость. Но еще большая гордость – то, что уже почти 5 тысяч детей по всей стране при поддержке ДТЭК бесплатно занимаются футболом, - комментирует Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК Энерго.

Добавим, что Попович – не первый футболист Академии из «Давай, играй!». Ранее Николай Огарков из добропольского филиала проєкта (Донецкая область) аналогично прошел отбор и был принят в Академию. Уже в сезоне-2018/19 он стал основным защитником «Шахтера» U14, с которым выиграл золотые медали Детско-юношеской футбольной лиги Украины. Сегодня Огарков продолжает играть в юношеской команде «Шахтер» в возрастной категории U16.

Напомним, что «Давай, играй!» – самый массовый социальный проєкт детского любительского футбола в Украине. Его география насчитывает 36 населенных пунктов страны. Проєкт реализуется Shakhtar Social и ДТЭК при поддержке UEFA Foundation for Children. В прошлом году «Давай, играй!» стал победителем всеевропейского конкурса социальных проєктов More than Football Award 2019.