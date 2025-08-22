Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что договоренности Трампа и Зеленского в Овальном кабинете нам не известны, но разговор был напряженным, США расставили точки над «и», сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«По итогу кто-то считает, что это разыгранный спектакль, кто-то – что ему все ясно. Реально ничего не ясно, все скрыто под ковром переговоров. Как сказал актер Леонид Броневой, играя роль Мюллера, Штирлицу, которого играл Вячеслав Тихонов, в классическом фильме про разведчиков, ясность – это одна из форм полного тумана», – отмечает Олег Стариков.

По мнению эксперта, встреча Зеленского, европейских лидеров и Трампа в Вашингтоне оказалась напряженной, но все играли свои роли и не выходили за рамки, чтобы не разозлить злобного Трампа, а это говорит об опасении или боязнях, а это значит и уважение. Также, напоминает он, Трамп перед встречей уже обозначил ее итоги, написав в социальных сетях: «Президент Зеленский может практически немедленно прекратить войну с россией, если захочет, или продолжать борьбу. Некоторые вещи никогда не меняются».

«Другими словами, США выходят из войны Байдена и перекладывают всю ответственность на ЕС. Как я неоднократно утверждал, для американцев война – это бизнес, если он не приносит прибыль, то они подбивают убытки, а бизнес закрывают», – объясняет Олег Стариков.

Как подытоживает эксперт, время, когда Европа указывала США, что необходимо сделать, сколько финансов и вооружений надо выделить Украине, а сама отсиживалась, только управляла процессом, закончилось. Трамп окончательно показал, констатирует он, что Европа должна быть способной сама защищать себя без США, оружие продавать они будут, но за реальные деньги.

