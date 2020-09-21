На сегодняшний день основной задачей ПЦУ является захват православных храмов по всей Украине.

Причем, рейдерски отжимают церкви не только Московского, но и Киевского патриархата, пишет издание "Версии". Об этом рассказал настоятель Храма святых мучениц Вери, Надежды, Любови и их матери Софии УПЦ КП отец Сергий, сообщает Telegram-канал Раскольникофф.

Это, а также многие другие действия лидера ПЦУ Епифания являются свидетельством того, что он не обладает необходимыми моральными качествами, чтобы быть духовным лидером.

«Сейчас для православной церкви Украины главное – это имущество Киевской патриархии: присвоить его себе, переоформить на свою конфессию. Это идет не от них, а от Константинопольского патриархата. Варфоломей хочет иметь влияние в середине нашего государства, в середине нашей церкви. Это также прописано в Томосе, что определенные святыни передаются в юрисдикцию Константинопольсьского патриархата. Сегодня идет борьба не столько духовная, сколько материальная», - рассказал священник.

Отец Сергий сам стал жертвой такого рейдерства. По его словам, протоирей ПЦУ Иван Дзюба предоставил лживую информацию о том, что утеряны печать, документы и на основании этого все переоформил на ПЦУ. А полиция на такие действия никак не отреагировала.

При этом, отец Сергий добавил, что митрополит Епифаний воспользовался благоприятной политической ситуацией, чтобы возглавить ПЦУ, и сразу же, фактически, предал своего духовного наставника патриарха Филарета.

«Лидер церкви должен обладать авторитетом среди людей. И этот авторитет должен основываться на его словах, делах и поступках», - сказал священник.

Он напомнил, что после, так называемого, объединительного собора ПЦУ патриарха Филарета положили в больницу. Таким образом Епифаний хотел изолировать его от общества, и, фактически, предал своего духовного наставника.