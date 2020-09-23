Школьное питание во времена СССР было гадким, и за него еще приходилось платить
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил писатель и журналист Александр Сурков на своей страничке в Facebook.
"К сведению ностальгирующих. В СССР не было бесплатного школьного питания.Только бесплатное молоко, да и то с конца 70-х. Кто скажет, что пообедать в школьной столовой можно было за 40-50 копеек", - отметил журналист.
По его словам, хуже всего дела обстояли в "периферийных" школах.
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"Во-первых, кормили гадко — сегодня за те обеды реально повара и администрация выгребали бы до конца жизни. Во-вторых, те 50 коп у многих просто отбирали старшеклассники — уровень насилия, особенно в «периферийных» школах был такой, что нам и не снилось, и всем было пофиг. UPD-точно, и молоко было платным. Причем платно-принудительным", - заключил журналист.
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Известно, что инцидент произошел 8 сентября.
Правоохранители установили личность задержанного гражданина - им оказался 21-летний львовянин. Также известно, что следователи уже открыли уголовное производство по данному факту.
Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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