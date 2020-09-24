Супругам пришлось сойти с самолета из-за отказа надевать защитную медицинскую маску

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение начальника управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леси Войтицкой в соцсети.

Так, она рассказала, что супружескую пару сняли с рейса Киев - Анталия из-за отказа надеть защитную маску в салоне самолета.

Войтицкая рассказала, что на просьбу надеть маску супруги ответили крайне грубо: "на *** ее себе надень".

"Так начинался диалог пассажиров утреннего рейса Киев - Анталия 20 сентября. Диалог не очень удачно закончился для супругов, которые не соблюли масочного режима и элементарных правил этикета", - написала Войтицкая.

По ее словам, уже через полчаса пограничники вывели мужчину и женщину из самолета. Другие пассажиры при этом аплодировали пограничникам.

"Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров самолета. Еще полчаса в багажном отделении копались, чтобы найти их чемоданы. Час задержки рейса. Скорее всего, еще и штраф за это заплатят. Вот так вежливость и маска могли спасти людям отпуск", - резюмировала она.

В комментариях украинцы поддержали действия пограничников.

"Разве это люди. Свиньи. Быдло. Собственно, хорошо, что не полетели - там бы еще сотням людей портили отпуск", "Браво", "Класс! Больше бы такого. Быки должны быть наказаны", "И это правильно", "Великолепный пост. В нем прекрасное все", - пишут в комментариях.

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