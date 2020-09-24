Патрульные полицейские из Черновцов предотвратили попытку самосожжения украинца
Как передает Politeka.net, о героическом поступке правоохранителей рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Несколько дней назад они получили сообщение о домашнем насилии. Не теряя ни минуты, Ольга и Денис отправились на место происшествия", - рассказал блогер.
Располневшая Тина Кароль в платье-ночнушке показала свои недостатки: "Старушка"
Внезапный "финт" доллара, отмена штрафов и повышение стоимости газа - главное за ночь
"Новый муж": Бузова после разрыва с женихом появилась с голубоглазым красавчиком
Пышногрудая «невеста» Харламова подразнила клубничками, заставив мужчин краснеть: «Запрещенка»
Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."
Как сообщала Politeka, "Штрафы 170 тысяч": одесситов ждет расплата за массовые гуляния на День города
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения