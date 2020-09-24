Патрульные полицейские из Черновцов предотвратили попытку самосожжения украинца

Как передает Politeka.net, о героическом поступке правоохранителей рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

"Несколько дней назад они получили сообщение о домашнем насилии. Не теряя ни минуты, Ольга и Денис отправились на место происшествия", - рассказал блогер.

Там полицейских встретила встревоженная пожилая пара. Они сообщили, что их сын систематически дебоширит, а сейчас - хочет совершить самоубийство. Без промедления, патрульные зашли в комнату, где находился 32-летний мужчина.

"Он держал в руках зажигалку, и увидев полицейских закричал, что облился бензином и намерен себя Поджечь."Давайте пообщаемся" - обратился к нему Денис. "Мы не можем уйти и оставить вас в таком состоянии" - поддержала напарника Ольга", - передал слова полицейских блогер.

В результате долгого и напряженного разговора, патрульным все-таки удалось достучаться до мужчины, успокоить его и убедить не совершать суицид.

"И это именно тот случай, когда профессионализм, выдержка и хладнокровие полицейских, спасли человеческую жизнь. Большое спасибо вам ребята. Вы гордость всей нашей правоохранительной системы", - заключил блогер.