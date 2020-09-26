Депутат Киевсовета Андрей Андреев побывал на товарищеском матче юных футболистов из СК "Соломенка", который состоялся со дня основания спортивного клуба



Об этом депутат рассказал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Хрещатик.News.

"Хочу отметить, что юные таланты под эгидой профессиональных тренеров показали действительно высокий уровень игры!", - написал Андрей Андреев.

По словам депутата, он всегда рад помогать спортивным проектам Соломенского района, потому что предпочитает популяризировать спорт среди юного поколения киевлян.

Андрей Андреев пожелал СК "Соломенка" только побед, а его воспитанникам – вдохновения, сил и настойчивости!”

"Уверен, что в ближайшее время сборная Украины по футболу будет представлена спортсменами из Соломенки!", - отметил депутат.