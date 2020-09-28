Пострадавшая в ДТП с участием тещи Сергея Притулы Лилии Сопельник Анжела Печенежская обвинила шоумена во лжи и политическом пиаре на беде.

Видео с комментарием женщины опубликовали Українські новини.

Напомним, ранее Сергей Притула назвал дело о ДТП «разменной монетой» и заявил, что адвокаты пострадавшей стороны не дают его семье возможность оказать материальную помощь. «Человек бессовестно врет. Я, конечно, понимаю, что он сейчас борется за мэрскую табуретку, но не стоит так врать там, где была беда и беда большая. Если бы они хотели помочь, у них были все возможности. И адвокаты мои согласны были говорить, и счет был открыт. Пожалуйста, хотите — помогайте. Сопельник не пришла ко мне в реанимацию с врачами поговорить о моем состоянии и семья Притулы, хотя рассказывают, как прекрасно нам помогали», — сказала Анжела Печенежская.

По ее мнению, Сергей Притула пытается использовать ДТП в «политических целях»: «Негативная реклама, как говорится, тоже реклама».

К настоящему моменту Анжела Печенежская готовится к 9-й операции. Ее сын Ростислав, который также пострадал в результате наезда внедорожника, недавно вернулся в школу. «Сейчас лучше себя чувствую, чем после реанимации, но это далеко не хорошее состояние и, конечно, сравнивать его с состоянием здорового человека не приходится. Ребенок лучше, чем я. Уже ходим в школу, хотя целый год не занимались, был на домашнем обучении. Тоже было очень трудно, потому что он 3 месяца лежал неподвижно и учился до конца января практически лежа», — сказала женщина.

Она отметила, что на лечение семья уже потратила больше 500 тыс. грн. Сторона Сопельник за это время перевела на счет семьи в общей сложности 195 тыс. грн. «Пока в прессе шел шум по поводу этого ДТП, они отправляли деньги... 7 октября 2019 года был последний платеж. С этого момента больше ни одной гривны на счет наш не поступало. Вот уже год считайте ничем не помогают», — заявила потерпевшая.

Пострадавшая намерена требовать от виновницы ДТП компенсацию, при этом сомневается в справедливом правосудии. «Мы же понимаем в нашей стране для народа одно наказание, а для небожителей другое. Там закон становится мягким, нежным и добрым. Исходя из того, что Сопельник сейчас из себя делает безумно больную женщину, что я на ее фоне наверное буду супер здоровая, я очень сомневаюсь в достаточном наказании», — сказала пострадавшая.

Напомним, ДТП с участие тещи Притулы произошло 22 августа 2019 года. В Киеве Лилия Сопельник за рулем внедорожника совершила наезд на мать с ребенком. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Суд по делу был назначен на 20 августа, однако подозреваемая на заседание не явилась.