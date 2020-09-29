Вирусолог рассказала, когда закончится пандемия коронавируса и мир вернется к жизни без масок

В частности врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире "Апостроф Live" рассказала, что китайский вирус станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц.

По мнению специалиста, постепенная отмена всех карантинных ограничений в мире произойдет уже следующей весной.

При этом она заявила, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли украинцы, приносят позитивные плоды.

"Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого", - говорит Мироненко.

Также вирусолог рассказала, как человечество сможет победить вирус, если появления вакцины не произойдет. По ее мнению, если переболеет 80% населения планеты, потребности в ней не будет для нормализации жизни на планете.

"Но я не знаю, целесообразно ли это сейчас, пытаться заболеть, если ты не уверен, как ты выйдешь из этой болезни. Особенно это касается пожилых людей, людей с хроническими болезнями. Детям не страшно, потому что они обычно легко и бессимптомно переносят болезнь и формируют нам иммунную прослойку. Это хорошо", - пояснила она.



Напомнить, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.