Единственный уцелевший в авиакатастрофе Ан-26 курсант рассказал о последнем полете 

Как передает Politeka.net о пережитом той ночью парень поделился с журналистами "ТСН" (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Говорят, я в рубашке родился. Был резкий крен. Я видимо подскочил и ударился головой. Я был в отключке", - рассказал третьекурсник университета Воздушных сил.

Говорить о событии позже парень еще не готов, но поделился одним из воспоминаний той злополучной ночи.

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"Пытался тушить, потом подбежали другие. И все", - рассказал парень о том, как спасал своего товарища после крушения самолета.

Напомним, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба-всего 27 человек. 

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Еще один человек скончался в больнице и один курсант с травмами находится в больнице.