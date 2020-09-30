Единственный уцелевший в авиакатастрофе Ан-26 курсант рассказал о последнем полете

Как передает Politeka.net о пережитом той ночью парень поделился с журналистами "ТСН" (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Говорят, я в рубашке родился. Был резкий крен. Я видимо подскочил и ударился головой. Я был в отключке", - рассказал третьекурсник университета Воздушных сил.

Говорить о событии позже парень еще не готов, но поделился одним из воспоминаний той злополучной ночи.

"Пытался тушить, потом подбежали другие. И все", - рассказал парень о том, как спасал своего товарища после крушения самолета.