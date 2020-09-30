Семьям погибших львовян в авиакатастрофе на Харьковщине выплатят по 25 тысяч гривен

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

"25 сентября у города Чугуев на Харьковщине в авиакатастрофе погибли 7 офицеров и 19 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба.К сожалению, среди них были также и двое жителей Львовщины - Виталий Ольховый и Ростислав были. 28 сентября принято решение выплатить семьям двух погибших курсантов по 25 000 гривен из областного бюджета", - говорится в сообщении.

Украинцы в соцсетях оценили данную сумму:

"Суммарно это даже не целая зарплата некоторых топ чиновников, это стыд. Жаль ребят", "Ужас, погибло столько детей, цвет украинской нации, наше будущее и за это 25 тыс., стыд, пусть бы каждый из тех, кто такое решил, почувствовал ту боль матерей, которые похоронили своих детей!", - писали в сети.

Отметим, что в Офисе президента сообщили, что каждая семья погибших получит около 1,5 миллиона гривен. Деньги должны перевести в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

Напомним, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области.

Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.