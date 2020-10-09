Покров пресвятой Богородицы 2020 – это великий праздник, который ежегодно объединяет всех православных христиан. Politeka.net рассказывает о главных традициях и предлагает лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках.

История и когда поздравлять с Покровом пресвятой Богородицы 2020

Покров Пресвятой Богородицы стабильно празднуют 14 октября. Праздник произошел из события, которое случилось с христианами в X веке. Согласно легенде, находясь под осадой, священнослужители и жители Константинополя провели массовый молебен, попросив защиты от неприятеля. Во Влахернском храме, где находилась риза Богоматери, святой Андрей Юродивый вместе с учеником Епифанием проводили ночную службу и первыми увидели Богородицу, которая спустилась с небес вместе с ангелами господними. Богородица накрыла весь Константинополь светлым Покровом, который и уберег горожан.

Спустя 300 лет праздник появился в Киевской Руси. Он символизирует защиту домов и душ людей от сил зла, которую дарует Господь в ответ на молитвы своих последователей. Со временем укоренилась добрая традиция поздравлять близких с Покровом пресвятой Богородицы. Раньше теплые слова произносили только устно, но развитием человечества появились открытки, смс-сообщения, социальные сети и мессенджеры, которые помогают передать поздравления в любую точку мира.

Источник фото: otkritkiok.ru

Что нельзя делать в день Покрова пресвятой Богородицы

На Покрова Пресвятой Богородицы категорически нельзя заниматься тяжелой работой, даже по дому: ремонтом, уборкой, ремеслом, заготовкой мяса или обработкой урожая. Как и в случае с другими великими праздниками, можно выполнить легкие и неотложные задачи, такие как покормить животных или помыть посуду. А вот готовить ничего нельзя, кроме блинов - это традиционное блюдо, для которого делается исключение. Заниматься приготовление блюд можно только с наступлением вечера, поэтому едой на день лучше запастись заранее.

На Покров Богородицы нужно полностью отказаться от ругательств, лжи и громких разговоров, ибо это праздник, требующий тишины. Рекомендуется проводить его в молитвах и скромности, а также посетить церковь.

Источник фото: akcenty.com.ua

Поздравления с Покровом пресвятой Богородицы 2020 в стихах

Стихи придадут Покрову еще более возвышенное праздничное настроение, их можно зачитать близким после церковной службы, отправить вместе с открыткой или просто по смс.

С днем святым, благим и чистым

Поздравленья принимай.

В день Покрова свое сердце

Для молитвы открывай.

Богородица покроет,

Твою душу исцелит,

От напастей и терзаний

Защитит и сохранит

***

Благодать на землю сходит,

В этот день святой и чистый,

Богородица дарует,

Людям вой Покров лучистый.

Поздравляю, в этот праздник,

И желаю всем добра,

И любовь, и добродетель,

Чтобы в вашу жизнь пришла!

***

Поздняя осень, праздник Покрова,

К нам он пришел в этот стылый день снова.

Землю от бед Богоматерь прикрыла,

Святою молитвой от горя укрыла!

Я вас с Покровом, друзья, поздравляю.

Счастья, здоровья, любви вам желаю.

Пусть Богородица всех вас спасает,

Покровом Святым от невзгод защищает!

Пусть в вашем доме всё будет спокойно.

Живите легко вы, красиво, достойно!

***

Источник фото: otkritkiok.ru

Богородиці Покров -

То найбільше свято,

Принесе воно Вам любов,

І благ всіляких багато.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причин не буде сумувать

І легко вам живеться!

***

Сьогодні відзначаємо ми свято Покрова,

Пора підкидати до печі дрова,

Осінь з зимою зустрічаються,

Весільний сезон починається.

Нехай свято принесе вам вдачу,

Здоров’я міцного і щастя на додачу,

Нехай Богородиця всім помагає,

А я вам щастя від душі побажаю.

***

Великим благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде із теплим багаттям

День славний Покрови святої.

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє й обдарує,

Дасть всім щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!

Поздравления с Покровом пресвятой Богородицы 2020 в прозе

Проза порадует любого человека, особенно в этот большой христианский праздник. Предлагаем короткие тексты, которые скрасят день и сделают его поистине радостным. Поздравление можно зачитать без изменений или же использовать как образец для составления собственного.

Поздравляю с днем Покрова пресвятой Богородицы, которая своей десницей защищает нас от бед и ненастья. Желаю взаимопонимания с близкими, добра везде и всегда, побольше счастья, казацкого здоровья и крепости духа. Пусть дети радуют постоянными успехами, а наша страна постоянно развивается на радость всем украинцам.

***

В этот день Матерь Божья явилась христианам в нужде и защитила их от большого зла, она продолжает заботиться и оберегает нас от опасностей. Пусть же в вашей жизни будет как можно меньше поводов для беспокойства и побольше – для светлой радости.

Источник фото: telegraf.com.ua

***

Поздравляю Вас с Покровом Пресвятой Богородицы 2020! Пусть Божья защита всегда будет с Вами в трудную минуту и отводит все недобрые события, а вместо них дарует надежду, успех и благодушие. Желаю долгих лет жизни, преисполненных любовью и счастьем.

***

Желаю, чтобы Покров Пресвятой Богородицы сегодня озарил вашу жизнь, очистил от дурных помыслов и оградил от различных невзгод. Пусть Божья Матерь поселит в вашу душу благодатный покой, надежду на лучшее будущее и безграничную любовь.

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы, желаю, чтобы он защищал вашу семью от всего плохого как снаружи, так и изнутри. Пусть все родные будут здоровы, воплощают в жизнь все заветные мечты, постоянно укрепляются в вере и всегда находят повод для радости.

Напомним, тарифы на коммуналку, "Нафтогаз" объявил украинцам цены на октябрь: как изменились суммы

Как сообщала Politeka, погода готовит температурный удар, что ждет украинцев в ближайшие дни: "До 10 октября..."

Также Politeka писала о выходных и праздниках в октябре: украинцев порадовали, сколько дней можно будет отдыхать