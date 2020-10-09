Покров пресвятой Богородицы 2020 – это великий праздник, который ежегодно объединяет всех православных христиан. Politeka.net рассказывает о главных традициях и предлагает лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках.
История и когда поздравлять с Покровом пресвятой Богородицы 2020
Покров Пресвятой Богородицы стабильно празднуют 14 октября. Праздник произошел из события, которое случилось с христианами в X веке. Согласно легенде, находясь под осадой, священнослужители и жители Константинополя провели массовый молебен, попросив защиты от неприятеля. Во Влахернском храме, где находилась риза Богоматери, святой Андрей Юродивый вместе с учеником Епифанием проводили ночную службу и первыми увидели Богородицу, которая спустилась с небес вместе с ангелами господними. Богородица накрыла весь Константинополь светлым Покровом, который и уберег горожан.
Спустя 300 лет праздник появился в Киевской Руси. Он символизирует защиту домов и душ людей от сил зла, которую дарует Господь в ответ на молитвы своих последователей. Со временем укоренилась добрая традиция поздравлять близких с Покровом пресвятой Богородицы. Раньше теплые слова произносили только устно, но развитием человечества появились открытки, смс-сообщения, социальные сети и мессенджеры, которые помогают передать поздравления в любую точку мира.
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Источник фото: otkritkiok.ru
Что нельзя делать в день Покрова пресвятой Богородицы
На Покрова Пресвятой Богородицы категорически нельзя заниматься тяжелой работой, даже по дому: ремонтом, уборкой, ремеслом, заготовкой мяса или обработкой урожая. Как и в случае с другими великими праздниками, можно выполнить легкие и неотложные задачи, такие как покормить животных или помыть посуду. А вот готовить ничего нельзя, кроме блинов - это традиционное блюдо, для которого делается исключение. Заниматься приготовление блюд можно только с наступлением вечера, поэтому едой на день лучше запастись заранее.
На Покров Богородицы нужно полностью отказаться от ругательств, лжи и громких разговоров, ибо это праздник, требующий тишины. Рекомендуется проводить его в молитвах и скромности, а также посетить церковь.
Источник фото: akcenty.com.ua
Поздравления с Покровом пресвятой Богородицы 2020 в стихах
Стихи придадут Покрову еще более возвышенное праздничное настроение, их можно зачитать близким после церковной службы, отправить вместе с открыткой или просто по смс.
С днем святым, благим и чистым
Поздравленья принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.
Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит
***
Благодать на землю сходит,
В этот день святой и чистый,
Богородица дарует,
Людям вой Покров лучистый.
Поздравляю, в этот праздник,
И желаю всем добра,
И любовь, и добродетель,
Чтобы в вашу жизнь пришла!
***
Поздняя осень, праздник Покрова,
К нам он пришел в этот стылый день снова.
Землю от бед Богоматерь прикрыла,
Святою молитвой от горя укрыла!
Я вас с Покровом, друзья, поздравляю.
Счастья, здоровья, любви вам желаю.
Пусть Богородица всех вас спасает,
Покровом Святым от невзгод защищает!
Пусть в вашем доме всё будет спокойно.
Живите легко вы, красиво, достойно!
***
Источник фото: otkritkiok.ru
Богородиці Покров -
То найбільше свято,
Принесе воно Вам любов,
І благ всіляких багато.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причин не буде сумувать
І легко вам живеться!
***
Сьогодні відзначаємо ми свято Покрова,
Пора підкидати до печі дрова,
Осінь з зимою зустрічаються,
Весільний сезон починається.
Нехай свято принесе вам вдачу,
Здоров’я міцного і щастя на додачу,
Нехай Богородиця всім помагає,
А я вам щастя від душі побажаю.
***
Великим благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде із теплим багаттям
День славний Покрови святої.
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє й обдарує,
Дасть всім щастя і любов,
І життя без смутку влаштує!
Поздравления с Покровом пресвятой Богородицы 2020 в прозе
Проза порадует любого человека, особенно в этот большой христианский праздник. Предлагаем короткие тексты, которые скрасят день и сделают его поистине радостным. Поздравление можно зачитать без изменений или же использовать как образец для составления собственного.
Поздравляю с днем Покрова пресвятой Богородицы, которая своей десницей защищает нас от бед и ненастья. Желаю взаимопонимания с близкими, добра везде и всегда, побольше счастья, казацкого здоровья и крепости духа. Пусть дети радуют постоянными успехами, а наша страна постоянно развивается на радость всем украинцам.
***
В этот день Матерь Божья явилась христианам в нужде и защитила их от большого зла, она продолжает заботиться и оберегает нас от опасностей. Пусть же в вашей жизни будет как можно меньше поводов для беспокойства и побольше – для светлой радости.
Источник фото: telegraf.com.ua
***
Поздравляю Вас с Покровом Пресвятой Богородицы 2020! Пусть Божья защита всегда будет с Вами в трудную минуту и отводит все недобрые события, а вместо них дарует надежду, успех и благодушие. Желаю долгих лет жизни, преисполненных любовью и счастьем.
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Желаю, чтобы Покров Пресвятой Богородицы сегодня озарил вашу жизнь, очистил от дурных помыслов и оградил от различных невзгод. Пусть Божья Матерь поселит в вашу душу благодатный покой, надежду на лучшее будущее и безграничную любовь.
***
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы, желаю, чтобы он защищал вашу семью от всего плохого как снаружи, так и изнутри. Пусть все родные будут здоровы, воплощают в жизнь все заветные мечты, постоянно укрепляются в вере и всегда находят повод для радости.
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