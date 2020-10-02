В Беларуси заявили, что столицей Украины должен быть населенный пунт Борщи Одесской области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого", который относится к пресс-службе Александра Лукашенко.

Так, поселок Борщи, который находится на севере Одесской области, в Беларуси признали лучшим местом для столицы Украины.

"Пул Первого предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи. Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook", - заявили У Лукашенко.

Такое предложение, вероятно, было обнародовано в ответ на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Просто Александр Лукашенко. Это прекрасная формулировка для медиа и Facebook. Если вы спрашиваете об официальной позиции, то официальная позиция - это Александр Лукашенко", - сказал Кулеба относительно того, как на фоне последних событий в Беларуси называть Лукашенко в украинских СМИ.

При этом он отметил, что Киев не будет официально использовать формулировку "незаконно избранный" или "нелегитимный". При этом слова "президент" в Киеве также намерены избегать.

Следует отметить, что поселок Борщи находится в Подольском районе Одесской области. Там проживает около двух тысяч человек.

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