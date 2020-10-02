7 жовтня 2020 року Господарський Суд м. Києва може затвердити передачу майна компанії «Тутковський» рейдерам на основі фіктивного договору. Варто зазначити, що на стороні рейдерів виступає юридична фірма «Онопенко і партнери», кінцевим бенефіціарним власником якої є Василь Онопенко – колишній голова Верховного Суду України. Лише особисті зв'язки екс-високопосадовця дозволяють рейдерам сподіватися на винесення рішення суду на їхню користь.

Про деталі рейдерського захоплення пише видання Знай.юа. Спроба незаконного привласнення майна пов'язана з «банкопадом» 2015 року. Виробничий комплекс тоді виступав заставою по кредиту у банку «Український професійний банк». Банк було визнано неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію. Але вже після зупинення операцій посадовці банку уклали незаконний договір про передачу прав вимоги на майно банку «Український Капітал». Цей договір було визнано нікчемним Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд на відкритих законних торгах продав право вимоги новому власнику, який користується відповідними юридичними правами в цивілізований спосіб.

Проте рейдери здійснюють нову спробу легітимізувати нікчемний договір через рішення Господарського Суду міста Києва. Історія зв'язків судді Д.Баранова та колишнього Голови Верховного Суду В.Онопенка невідома. Проте є підстави вважати, що рішення суду може бути винесено на користь клієнтів адвокатського бюро В.Онопенка, що завдасть шкоду державі і вкладникам банку. Кошти за право вимоги були сплачені Фонду гарантування вкладів і вже роздані вкладникам банку. У разі успішної реалізації рейдерської схеми, компенсувати втрати буде державний бюджет. Наразі антирейдерським комісіям та офісам протидії рейдерству є над чим попрацювати у справі ПрАТ «Тутковський» та банк «Український Капітал».



