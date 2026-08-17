Графіки відключення світла у Чернігівській області на 18 серпня триватимуть за багатьма адресами, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 18 серпня триватимуть за багатьма адресами, повідомляє видання Politeka.net.

У Чернігівській області 18 серпня вводять планові графіки відключення світла. Обмеження пов’язані із запланованими роботами на електромережах, які проводитимуть енергетики. Тривалість знеструмлень відрізнятиметься залежно від населеного пункту та конкретної адреси.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», одне з найдовших знеструмлень 18 серпня заплановане у населеному пункті Бахмач. Електроенергію за окремими адресами відключатимуть з 08:00 до 19:00 — загалом на 11 годин. Тимчасові обмеження стосуватимуться будинків за такими адресами:

1 Деснянський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

1-й Марії Примаченко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9а

1 Поштовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 25

2 Деснянський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2-й Марії Примаченко — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

2 Поштовий — 1

3 Деснянський — 4, 6, 7, 9

Василя Сліпака — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Вербова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4а, 8а

Гайдамацька — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 18А

Гайдамацький — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 6а

Деснянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17а, 19А

Дмитра Яворницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 15а

Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2а, 11а, 13а

Західна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Івана Виговського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 29А

Історична — 2, 4, 6, 10, 16

Історичний — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Київська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 17А, 17В

Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 7А

Леоніда Астапова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 7а, 19а, 21а

Марії Примаченко — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Олени Пчілки — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Пилипа Орлика — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2а

Пісочна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 29а

Поштова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 2А, 2в, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 24/1, 32а

Святославівська — 1, 5, 15, 5а

Сотницька — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 27а

Софії Русової — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 30а

Шевченка — 8

Водночас тривале знеструмлення передбачене і в населеному пункті Носівка. За окремими адресами електропостачання планують припинити з 08:00 до 19:00, тому без світла споживачі можуть залишатися до 11 годин поспіль. Знеструмлять вулиці:

1-й Зелений — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

2-й Зелений — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А

Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297/1, 297/2, 297

Антона Красевича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47

Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2

Віктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 10А, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 42А

Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 2а

Гончарівка — 1, 3, 5, 7, 31, 42

Гребінки — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заводська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К

Задорожна — 1, 2, 3, 5, 1а, 1б

Залізнична — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33

Київська — 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41, 7а, 9А, 11а

Кікоша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 2а

Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б

Козацький — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а

Космічний — 2

Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44

Коцюбинського — 1, 4, 3Д, 3м, 3о, 1/1, 3/1, 4/1

Кочерги — 15, 16, 18

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4а, 7а, 9а

Лівобережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а

Лізи Матійко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1

Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16

Малоносівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 20, 21, 4А, 5А, 11В, 19/1, 25А

Михайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 9, 7а, 7б

Мринський Шлях — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 3б, 3г, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Назара Утви — 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 41а, 46в

Озерна — 2, 3, 5, 6

Олексія Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29

Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 31а

Південна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65, 14а, 16а

Полівка — 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141

Привітна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 24а

Проїзджий — 2, 4, 10, 2а

Проїзжа — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 12б, 26а, 28а

Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Світанковий — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 5а, 11а

Сергія Кияниці — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Соборності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 6а, 14А, 19а

Солов'їна — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Стадіонна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Степанівська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17

Феодосія Супруна — 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 9а, 19А

Флотська — 14, 16

Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а

Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1

Чернігівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21а, 31а

Шаули — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.

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