Графіки відключення світла у Чернігівській області на 18 серпня триватимуть за багатьма адресами, повідомляє видання Politeka.net.
У Чернігівській області 18 серпня вводять планові графіки відключення світла. Обмеження пов’язані із запланованими роботами на електромережах, які проводитимуть енергетики. Тривалість знеструмлень відрізнятиметься залежно від населеного пункту та конкретної адреси.
За інформацією АТ «Чернігівобленерго», одне з найдовших знеструмлень 18 серпня заплановане у населеному пункті Бахмач. Електроенергію за окремими адресами відключатимуть з 08:00 до 19:00 — загалом на 11 годин. Тимчасові обмеження стосуватимуться будинків за такими адресами:
- 1 Деснянський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11
- 1-й Марії Примаченко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9а
- 1 Поштовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 25
- 2 Деснянський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- 2-й Марії Примаченко — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- 2 Поштовий — 1
- 3 Деснянський — 4, 6, 7, 9
- Василя Сліпака — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- Вербова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4а, 8а
- Гайдамацька — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 18А
- Гайдамацький — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 6а
- Деснянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17а, 19А
- Дмитра Яворницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 15а
- Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2а, 11а, 13а
- Західна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
- Івана Виговського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 29А
- Історична — 2, 4, 6, 10, 16
- Історичний — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Київська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 17А, 17В
- Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 7А
- Леоніда Астапова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 7а, 19а, 21а
- Марії Примаченко — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
- Олени Пчілки — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- Пилипа Орлика — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2а
- Пісочна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 29а
- Поштова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 2А, 2в, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 24/1, 32а
- Святославівська — 1, 5, 15, 5а
- Сотницька — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 27а
- Софії Русової — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 30а
- Шевченка — 8
Водночас тривале знеструмлення передбачене і в населеному пункті Носівка. За окремими адресами електропостачання планують припинити з 08:00 до 19:00, тому без світла споживачі можуть залишатися до 11 годин поспіль. Знеструмлять вулиці:
- 1-й Зелений — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- 2-й Зелений — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А
- Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297/1, 297/2, 297
- Антона Красевича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47
- Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2
- Віктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 10А, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 42А
- Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 2а
- Гончарівка — 1, 3, 5, 7, 31, 42
- Гребінки — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14
- Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
- Заводська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К
- Задорожна — 1, 2, 3, 5, 1а, 1б
- Залізнична — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12
- Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98
- Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33
- Київська — 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41, 7а, 9А, 11а
- Кікоша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 2а
- Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б
- Козацький — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а
- Космічний — 2
- Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44
- Коцюбинського — 1, 4, 3Д, 3м, 3о, 1/1, 3/1, 4/1
- Кочерги — 15, 16, 18
- Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4а, 7а, 9а
- Лівобережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а
- Лізи Матійко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1
- Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16
- Малоносівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 20, 21, 4А, 5А, 11В, 19/1, 25А
- Михайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 9, 7а, 7б
- Мринський Шлях — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 3б, 3г, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Назара Утви — 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 41а, 46в
- Озерна — 2, 3, 5, 6
- Олексія Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29
- Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 31а
- Південна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65, 14а, 16а
- Полівка — 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141
- Привітна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 24а
- Проїзджий — 2, 4, 10, 2а
- Проїзжа — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 12б, 26а, 28а
- Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
- Світанковий — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 5а, 11а
- Сергія Кияниці — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
- Соборності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 6а, 14А, 19а
- Солов'їна — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
- Стадіонна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Степанівська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- Феодосія Супруна — 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 9а, 19А
- Флотська — 14, 16
- Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а
- Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1
- Чернігівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21а, 31а
- Шаули — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.
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