Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 18 по 24 серпня вказує на переважання сонця.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 18 по 24 серпня передбачає переважно сухий період із температурою до +36°C, повідомляє Politeka.

Значних опадів протягом більшості днів не очікується.

У вівторок, 18 серпня, вночі буде близько +20°C, а вдень повітря прогріється до +32°C. Ранок розпочнеться з ясного неба, однак ближче до дня хмарність збільшиться. Імовірність дощу залишатиметься мінімальною.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

19 серпня температура в темну пору доби становитиме близько +19°C, удень — до +24°C. Протягом дня небо буде переважно затягнуте хмарами, а ввечері можливі прояснення. Опади малоймовірні.

20 серпня вночі очікується до +16°C. Після обіду стовпчики термометрів піднімуться до +28°C. Ранкові та вечірні години минуть за ясного неба, вдень з’явиться хмарність.

21 серпня стане помітно тепліше. Уночі прогнозують +19°C, вранці — близько +24°C, а максимальна температура вдень сягне +33°C. Протягом доби переважатиме ясна погода, без істотних опадів.

22 серпня може стати найспекотнішим днем цього періоду. Вранці температура досягне +27°C, а вдень — близько +36°C. Небо залишатиметься чистим, ризик дощу незначний.

23 серпня спека збережеться. Уночі очікується +21°C, вранці — +25°C, після обіду — до +33°C. Сонячна погода триматиметься майже весь день, хоча ближче до вечора ймовірність опадів дещо збільшиться.

24 серпня буде прохолодніше: нічні показники становитимуть близько +20°C, денні — до +30°C. Синоптичні дані вказують на безхмарне небо. У другій половині доби шанс дощу зросте, однак основний сценарій залишається сухим.

Загалом прогноз погоди в Харкові на тиждень з 18 по 24 серпня вказує на переважання сонця, помірного вітру та високих температур. Найбільше тепло очікується 22 серпня — до +36°C.

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