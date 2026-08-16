Українцям розповіли про планові графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 17 по 23 серпня.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 17 по 23 серпня триватимуть за окремими адресами, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 17 по 23 серпня. Обмеження пов’язані з плановими ремонтними та профілактичними роботами на електромережах. Енергетики упродовж тижня проводитимуть технічні роботи на окремих ділянках мережі. Через це мешканців низки населених пунктів попереджають про тимчасові знеструмлення.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 17.08.2026, з 08:00 до 19:00 планові роботи проводитимуть у місті Бобровиця. На цей період без електропостачання можуть залишитися окремі будинки за такими адресами:

Затишна — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 5А, 18А

Чернігівська — 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1Б, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 16А, 36В, 38Б, 40А/1, 48Б

Ювілейна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ярославська — 2

18.08.2026, з 08:00 до 18:45 роботи заплановані у населеному пункті Ріпки. Тимчасові обмеження електропостачання охоплять мешканців таких адрес:

Набережна — 25а

Святомиколаївська — 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 98, 100, 39А, 61а, 63А

Шевченка — 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237а, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261

19.08.2026, з 09:00 до 18:00 планові роботи проведуть у місті Остер. У цей час електропостачання тимчасово обмежать за такими адресами:

Б. Хмельницького — 2, 2А, 2Б, 4

Військового льотчика Ігоря Мороза — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 8

Лесі Українки — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 8, 9

Мальовнича — 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Незалежності — 31

Олега Васюка — 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46

Шевченка — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67А, 68, 69А, 71, 71А, 71Б, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96

20.08.2026, ремонтні роботи продовжаться у населеному пункті Носівка. Електропостачання за визначеними адресами планують обмежити з 08:00 до 19:00:

1-й Зелений — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

2-й Зелений — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А

Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297, 297/2, 297/1

Антона Красевича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47

Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2

Віктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 10А, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 42А

Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 2а

Гончарівка — 1, 3, 5, 7, 31, 42

Гребінки — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заводська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К

Задорожна — 1, 2, 3, 5, 1а, 1б

Залізнична — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33

Київська — 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41, 7а, 9А, 11а

Кікоша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 2а

Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б

Козацький — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а

Космічний — 2

Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44

Коцюбинського — 1, 4, 3Д, 3м, 3о, 1/1, 3/1, 4/1

Кочерги — 15, 16, 18

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4а, 7а, 9а

Лівобережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а

Лізи Матійко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1

Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16

Малоносівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 20, 21, 4А, 5А, 11В, 19/1, 25А

Михайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 9, 7а, 7б

Мринський Шлях — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 3б, 3г, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Назара Утви — 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 41а, 46в

Озерна — 2, 3, 5, 6

Олексія Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29

Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 31а

Південна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65, 14а, 16а

Полівка — 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141

Привітна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 24а

Проїзджий — 2, 4, 10, 2а

Проїзжа — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 12б, 26а, 28а

Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Світанковий — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 5а, 11а

Сергія Кияниці — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Соборності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 6а, 14А, 19а

Солов'їна — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Стадіонна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Степанівська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17

Феодосія Супруна — 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 9а, 19А

Флотська — 14, 16

Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а

Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1

Чернігівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21а, 31а

Шаули — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.

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