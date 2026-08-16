Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 17 по 23 серпня триватимуть за окремими адресами, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 17 по 23 серпня. Обмеження пов’язані з плановими ремонтними та профілактичними роботами на електромережах. Енергетики упродовж тижня проводитимуть технічні роботи на окремих ділянках мережі. Через це мешканців низки населених пунктів попереджають про тимчасові знеструмлення.
За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 17.08.2026, з 08:00 до 19:00 планові роботи проводитимуть у місті Бобровиця. На цей період без електропостачання можуть залишитися окремі будинки за такими адресами:
- Затишна — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40
- Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 5А, 18А
- Чернігівська — 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1Б, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 16А, 36В, 38Б, 40А/1, 48Б
- Ювілейна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- Ярославська — 2
18.08.2026, з 08:00 до 18:45 роботи заплановані у населеному пункті Ріпки. Тимчасові обмеження електропостачання охоплять мешканців таких адрес:
- Набережна — 25а
- Святомиколаївська — 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 98, 100, 39А, 61а, 63А
- Шевченка — 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237а, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261
19.08.2026, з 09:00 до 18:00 планові роботи проведуть у місті Остер. У цей час електропостачання тимчасово обмежать за такими адресами:
- Б. Хмельницького — 2, 2А, 2Б, 4
- Військового льотчика Ігоря Мороза — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 8
- Лесі Українки — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 8, 9
- Мальовнича — 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Незалежності — 31
- Олега Васюка — 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46
- Шевченка — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67А, 68, 69А, 71, 71А, 71Б, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96
20.08.2026, ремонтні роботи продовжаться у населеному пункті Носівка. Електропостачання за визначеними адресами планують обмежити з 08:00 до 19:00:
- 1-й Зелений — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- 2-й Зелений — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А
- Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297, 297/2, 297/1
- Антона Красевича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47
- Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2
- Віктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 10А, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 42А
- Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 2а
- Гончарівка — 1, 3, 5, 7, 31, 42
- Гребінки — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14
- Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
- Заводська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К
- Задорожна — 1, 2, 3, 5, 1а, 1б
- Залізнична — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12
- Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98
- Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33
- Київська — 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41, 7а, 9А, 11а
- Кікоша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 2а
- Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б
- Козацький — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а
- Космічний — 2
- Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44
- Коцюбинського — 1, 4, 3Д, 3м, 3о, 1/1, 3/1, 4/1
- Кочерги — 15, 16, 18
- Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4а, 7а, 9а
- Лівобережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а
- Лізи Матійко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1
- Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16
- Малоносівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 20, 21, 4А, 5А, 11В, 19/1, 25А
- Михайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 9, 7а, 7б
- Мринський Шлях — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 3б, 3г, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Назара Утви — 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 41а, 46в
- Озерна — 2, 3, 5, 6
- Олексія Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29
- Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 31а
- Південна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65, 14а, 16а
- Полівка — 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141
- Привітна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 24а
- Проїзджий — 2, 4, 10, 2а
- Проїзжа — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 12б, 26а, 28а
- Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
- Світанковий — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 5а, 11а
- Сергія Кияниці — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
- Соборності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 6а, 14А, 19а
- Солов'їна — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
- Стадіонна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Степанівська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- Феодосія Супруна — 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 9а, 19А
- Флотська — 14, 16
- Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а
- Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1
- Чернігівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21а, 31а
- Шаули — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.
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