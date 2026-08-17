Стало відомо, чого чекати від графіків відключення світла у Дніпропетровській області на 18 серпня.

Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 18 серпня, пише Politeka.net.

У Дніпропетровській області 18 серпня 2026 року за окремими адресами заплановані графіки відключення світла. Причиною стануть планові роботи на електромережах, під час яких фахівці проводитимуть технічне обслуговування та необхідні ремонтні заходи. У деяких населених пунктах електроенергія буде відсутня протягом значної частини дня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 18 серпня заплановані у місті Жовті Води. Тут електропостачання обмежать з 07:30 до 18:00. До графіка потрапили будинки на вулиці:

Кооперативна — 8, 12

пров. Кар'єрний — 3, 9

пров. Червневий — 1, 3–8, 12, 14, 18, 20, 22, 26

пров. Шахтарський — 1

Зелена — 28А

Тиха — 1А

Також планові роботи проведуть у селі Апостолове. Тут електроенергії не буде з 07:30 до 18:00 за окремими адресами:

Елеваторна — 3

Херсонська — 1К

Покровська — 50Б

Ще одне тривале знеструмлення очікується у селі Вільне. Обмеження діятимуть з 08:00 до 18:00, тобто загалом протягом 10 годин. До переліку потрапили адреси:

Гагаріна — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28

Космонавтів — 1–39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47

Кузьми Скрябіна — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34

Незалежності — 3–11 (непарні), 12–19, 19А, 20–22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25–34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38–53, 53А, 54–64 (парні)

Слов'янська — 1–22

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–25, 27–31, 33

пров. Дружби — 1.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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