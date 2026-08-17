Перед зверненням по грошову допомогу для пенсіонерів в Полтавській області варто перевірити, чи всі необхідні документи є в наявності.

Грошова допомога для пенсіонерів в Полтавській області доступна при дотриманні певних умов та критеріїв відбору, пише видання Politeka.net.

Українцям, які досягли 80-річного віку, варто звернути увагу на можливість оформлення державної допомоги на догляд. Водночас сам по собі вік не гарантує її призначення.

Як пояснили у ПФУ, під час розгляду заяви враховують стан здоров’я людини, потребу в постійному сторонньому догляді, а також можливість близьких родичів надавати необхідну підтримку.

Наявність у людини дітей не означає автоматичну відмову у виплаті. Органи соціального захисту з’ясовують, чи справді син або донька можуть здійснювати догляд, адже життєві обставини в кожній родині можуть бути різними.

Зокрема, грошову допомогу для пенсіонерів в Полтавській області можуть призначити, якщо діти:

самі досягли пенсійного віку або мають інвалідність;

постійно проживають за межами України;

не мають відомого місця перебування;

з інших об’єктивних причин не можуть забезпечувати догляд за батьками.

У разі потреби відповідні обставини доведеться підтвердити документально. Орган соцзахисту може попросити додаткові довідки чи інші підтвердження.

Насамперед людині необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо медик встановить, що пацієнт потребує постійної підтримки іншої особи, він може направити його на огляд лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Саме висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду є одним із ключових документів для подальшого оформлення допомоги.

Для подання заяви зазвичай знадобляться:

заява на призначення допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення;

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

декларація про доходи — якщо її вимагатимуть;

додаткові документи для підтвердження особливих обставин, якщо вони необхідні.

Підготовлений пакет документів можна подати через ЦНАП або орган соціального захисту населення. Після цього залишається дочекатися розгляду заяви та рішення щодо призначення допомоги.

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