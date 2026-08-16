З 18 серпня абонентів Київстару в Дніпропетровській області чекають зміни.

З 18 серпня оператор Київстар почне поступово згортати роботу 3G у визначених населених пунктах та районах трьох регіонів України, куди входить і Дніпропетровська область, повідомляє видання Politeka.net.

Зміни також торкнуться Івано-Франківщини та Хмельниччини. Звільнені частоти компанія планує спрямувати на розширення можливостей сучаснішої LTE-мережі.

Інформацію про це надає сам Київстар.

Йдеться не про повне припинення мобільного зв’язку. Зміниться лише технологія передачі даних: замість 3G абоненти використовуватимуть 4G, а надалі оператор готує мережу до впровадження 5G.

На Дніпропетровщині зміни заплановані для Кривого Рогу та Криворізького району.

В Івано-Франківській області це стосується Городенки, Долини, Снятина, а також Верховинського, Івано-Франківського та Калуського районів.

На Хмельниччині перелік охоплює Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, а також Хмельницький і Шепетівський райони.

Щоб після змін користуватися мобільним інтернетом, телефон повинен підтримувати LTE. Відповідна функція також має бути доступною на SIM-карті.

Стан картки можна перевірити за допомогою комбінації *245*4#. Якщо SIM застаріла, оператор безкоштовно замінить її на USIM у фірмових магазинах.

Після заміни збережуться номер телефону, тарифний план та кошти на рахунку.

На смартфоні рекомендують увімкнути автоматичний вибір мережі 2G/3G/4G або 5G. Для голосових викликів варто активувати VoLTE, якщо пристрій підтримує цю технологію.

Також фахівці радять перевірити наявність актуальних оновлень програмного забезпечення.

За інформацією компанії, після попередніх етапів модернізації середня швидкість мобільного інтернету зросла на 62%. Перерозподіл частот має збільшити пропускну здатність мережі та забезпечити вищу швидкість передачі даних.

Отже, з 18 серпня абонентам Київстару у Дніпропетровській області варто заздалегідь перевірити сумісність пристрою й SIM-картки з LTE, щоб уникнути проблем із доступом до мобільного інтернету.

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