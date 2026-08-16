Українців закликають заздалегідь враховувати графіки відключення світла у Миколаївській області на тиждень з 17 по 23 серпня.

Українцям варто бути готовими до графіків відключення світла у Миколаївській області на тиждень з 17 по 23 серпня, пише видання Politeka.net.

Причиною знеструмлень стануть планові ремонтні й профілактичні роботи на електромережах. Енергетики проводитимуть технічне обслуговування та необхідні роботи з обладнанням, щоб підвищити надійність мереж і зменшити ризик аварійних ситуацій.

За інформацією «Миколаївобленерго», 17.08.2026, з 08:00 до 17:00 електроенергію планово відключатимуть у селі Каширівка. Тимчасові обмеження торкнуться таких адрес:

Алхімова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 36

Миру — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36

Молодіжна — 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Садова — 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41

18.08.2026, з 08:00 до 17:00 планові роботи проводитимуть у селі Анастасівка. На час виконання робіт без електрики і комфорту залишаться за окремими адресами:

Анастасівська — 1

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27

19.08.2026, графіки знеструмлень діятимуть у селі Червона Долина. Електроенергії не буде з 08:00 до 17:00. До переліку потрапили такі адреси:

Миру — 1, 2, 3, 5, 26, 35, 40, 58, 60, 62, 70, 72

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 53, 57, 58, 61, 63, 69

Селікатна — 5, 8, 9, 13, 16, 18А, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161

21.08.2026, планові роботи продовжаться у селі Новосвітлівка. Електропостачання обмежать з 08:00 до 16:00. У зазначений період без світла тимчасово залишаться споживачі за окремими адресами:

Мікрорайон — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41 Фермерська — 2

Шевченка — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28.

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