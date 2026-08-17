Дефіцит продуктів в Полтавській області найближчим часом може проявитися передусім через скорочення виробництва окремих круп — насамперед гречки, проса та ячменю, повідомляє видання Politeka.net.

Найбільше зміни торкнулися гречаного сегмента. За оцінкою аналітичної служби ІА «АПК-Інформ», цьогорічний випуск становить близько 70,8 тис. тонн. Це на 37,7% менше, ніж попереднього сезону.

Скорочення пропозиції вже вплинуло на вартість сировини. За підсумками 2025 року середня ціна реалізації гречки наблизилася до 14 тисяч гривень за тонну. У роздрібній торгівлі кілограм крупи коштував майже 80 гривень, а різниця між регіонами доходила до 20 гривень.

Просо та ячмінь

Ще суттєвіше зменшилося виробництво проса. Нинішній показник оцінюють приблизно у 60 тис. тонн, що майже утричі нижче за попередні значення.

Для харчової промисловості запасів поки достатньо, однак ринкова напруга вже позначилася на вартості пшона. У травні 2026 року середній цінник становив 57,1 грн за кілограм.

Ячмінний напрям також демонструє спад виробництва. Наразі його обсяг оцінюють у 5,2 млн тонн. Водночас підстав говорити про нестачу сировини для внутрішньої переробки немає.

Попри це, ячна крупа стала дорожчою. У травні її середня вартість досягла близько 26 грн за кілограм, що на 7% більше, ніж на початку року.

Дефіцит продуктів в Полтавській області наразі варто розглядати передусім як ризик скорочення пропозиції окремих категорій, а не масштабну проблему із забезпеченням населення.

Для споживачів головним наслідком можуть стати додаткові витрати на звичні продукти. Подальша динаміка залежатиме від нового врожаю, доступності сировини та витрат на її переробку.

Джерело: agroportal

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