Україецям варто знати, якими будуть графіки відключення світла у Миколаївській області на 18 та 19 серпня.

Названо адреси, де введено багатогодинні графіки відключення світла у Миколаївській області на 18 та 19 серпня, пише Politeka.net.

У визначений час енергетики проводитимуть необхідні технічні заходи, через що мешканцям окремих будинків доведеться тимчасово залишитися без електроенергії. Тривалість графіків відключення світла у Миколаївській області на 18 та 19 серпня залежатиме від конкретного населеного пункту та адреси.

За інформацією «Миколаївобленерго», 18 серпня з 09:00 до 17:00 електропостачання обмежать у селі Лугове. До графіка потрапили такі адреси:

Квіткова — 1–21, 23;

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12Б, 13, 17, 18;

Молодіжна — 1А, 1, 3–11, 13, 15–24, 26–47, 20А;

Морська — 1–7, 9, 11, 13, 15–19, 21–37, 39, 40, 42, 44–53;

Степова — 1–10;

Шкільна — 1А, 2, 3, 3А.

Того ж дня, 18 серпня з 08:00 до 17:00, планові роботи триватимуть у селі Березанка. Тимчасові обмеження стосуватимуться таких будинків:

пров. Банківський — 1;

Миру — 1, 2, 2А, 3–17, 17А;

Новосельська — 1/1, 1А, 1Б, 1, 11, 13Д, 15–24, 21В, 26–38, 37А, 40, 42, 44, 46;

Степова — 101.

Наступного дня, 19 серпня з 09:00 до 17:00, планові роботи проведуть у селі Коблеве. Без електропостачання тимчасово можуть залишитися споживачі за такими адресами:

Автомобілістів — 1/1, 1/13, 1/15, 1/25, 1/3, 1/30, 1/32, 1/34, 1/36, 1/37, 1/38, 1/4, 1/8, 1/9, 1/35, 1/19, 1/23, 1/6, 1Б/Н, 2Б/Н, 8, 10, 12;

Курортний — 2, 27, 33/1, 39А, 39/3А, 41, 42А, 43А, 45/1, 45А, 46/2, 48, 49Ж, 49Г, 49А, 50Б/1, 51/1В, 51, 51Г, 39/12, 39/13, 39/16, 39/17, 39/25, 36, 43, 43/1;

Миколаївська — 11/27А, 11, 11/2Б.

Також 19 серпня з 09:00 до 17:00 планові відключення торкнуться села Анатолівка. До переліку адрес увійшли:

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14;

Молодіжна — 14;

Садова — 1А, 1Б, 1Д, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 29, 30, 31, 32;

Центральна — 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14–18, 24, 26А, 27, 28, 30, 32, 35, 39, 41–46, 44А, 48, 50, 54, 56.

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