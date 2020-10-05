В компании "БРСМ-Нафта" заявили, что на территории захваченной базы хранятся бензин, дизель и 8 млн литров сжиженного газа

Руководство предприятия обвиняет в захвате юриста Павла Куфтырева и главу Фонда ликвидации последствий Васильковской трагедии Олега Верника, пишет gordonua.

В селе Переяславское под Киевом представители фейковой общественной организации "Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии" при содействии полиции четвертый день "рейдерят" нефтебазу, принадлежащую "БРСМ-Нафта", заявил в Facebook директор департамента по маркетингу "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.



В компании предупредили об угрозе взрыва: на территории базы хранятся бензин, дизель и 8 млн литров сжиженного газа. Мельничук написал, что действия юриста Павла Куфтырева и главы Фонда ликвидации последствий Васильковской трагедии Олега Верника могут спровоцировать техногенную катастрофу, по сравнению с которой Васильковская трагедия "покажется мелочью".



"Сотрудников на территорию не пускают – все имущество в руках рейдеров, которые не знакомы с техникой безопасности, жгут файеры, курят прямо возле бензовозов. В случае пожара они превратятся в ракеты "Першинг", полрайона может взлететь в воздух. Бандитам Олега Верника и экорейдера Павла Куфтырева мало Васильковской трагедии – они хотят привести к еще одной. На территории нефтебазы 8 млн литров сжиженного газа, вокруг стоят пустые бензовозы со взрывоопасными парами. В Василькове были бензин и дизель, а тут еще и 8 млн литров газа", – заявил директор департамента.



Он добавил, что силовую поддержку "активистам" фонда оказывают около 100 вооруженных титушек из праворадикальной организации: они забаррикадировались на предприятии и забрасывают сотрудников нефтебазы камнями и покрышками, поджигают дымовые шашки. Титушки, по словам Мельничука, действуют под прикрытием и при содействии полиции.



"Мы требуем остановить беззаконие, задержать рейдеров и допустить на нефтебазу сотрудников для гарантирования безопасности. В противном случае кто будет нести ответственность? Когда [президент Украины] Владимир Зеленский обещал инвестнянь и нормальные условия для бизнеса, мы ждали чего угодно, но не этого", – написал Мельничук.