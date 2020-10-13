Больным "китайским" вирусом украинцам обязаны в больнице предоставлять услуги бесплатно



Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины в ходе ежедневного брифинга (чтобы по посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, в перечень обследований внесены томография и рентген.

"Для пациента проведение компьютерной томографии и рентгена при подозрении на COVID-19 бесплатные. Компьютерная томография и рентген внесены в перечень обследований в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача на КТ и рентген, эту услугу должны предоставить бесплатно", - проинформировал Максим Степанов.

Украинцы усомнились в правдивости такой информации.