Больным "китайским" вирусом украинцам обязаны в больнице предоставлять услуги бесплатно

 
Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины в ходе ежедневного брифинга (чтобы по посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, в перечень обследований внесены томография и рентген.

"Для пациента проведение компьютерной томографии и рентгена при подозрении на COVID-19 бесплатные. Компьютерная томография и рентген внесены в перечень обследований в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача на КТ и рентген, эту услугу должны предоставить бесплатно", - проинформировал Максим Степанов.

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Максим Степанов, карантин, украинцы, брифинг

Украинцы усомнились в правдивости такой информации.

"Сказочник вернись с космоса на землю", "А в реальности, бешеные деньги дерут", "Он сам верит в то, что говорит?", "Я проходила кт в госучреждении за 500гр, сказали, дешевле нет нигде, какое лицемерие и очередной лохотрон", - писали в сети.