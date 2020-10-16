Жители аннексированного Россией Крыма жалуются на то, что в аптеках продают поддельные лекарства

Как передает Politeka.net, скриншоты опубликовал пользователь Twitter с ником RoksolanaToday&КрымUA.

"В крымских аптеках до 80% фальсификат, остальное фуфломицин любой ерунды касается даже цитрамона", - говорится в подписи к снимкам.

Как видно на опубликованных кадрах, ситуация на оккупированном полуострове действительно не из лучших, поскольку жители вынуждены обращаться к жителям Киева за помощью.

"Ищу кого-нибудь, кто поможет передать из Киева в Крым лекарство для мамы: метформин (диабет) и омепрозол (желудок)", - сообщила крымчанка.

Комментируя просьбу женщины, пользователи сети подтвердили, что украинские лекарства "эффективнее и чище" и вызывают меньше побочных эффектов, а некоторые и прямо заявили, что "российские лекарства хуже украинских".

Также мы сообщали, что российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что сейчас в Крыму нет возможности создать технологии опреснения воды до питьевого состояния, поскольку в промышленных масштабах это просто обрушит энергосистему полуострова.

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