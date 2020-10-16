Во Львовской области пенсионерка вынуждена жить в лесу

Как передает Politeka.net, свою историю Мария Нарожняк рассказала журналистам "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Три года назад пустила их пожить, договор аренды не заключала. А сейчас квартиранты выселяться отказываются.

"Она приехала сюда на велосипеде, просилась, что она негде жить, я, как добрая душа, думаю ладно. Прошло 3 года, я говорю, что Катю освобождай дом, она 2 года меня обманывала, водила за нос, они ждут, что я умру, чтобы себе забрать дом", - рассказала Мария Нарожняк.

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Поскольку у пенсионерки есть документы на жилье, суд постановил выселить арендаторов принудительно. Но те быстро оперативно подали апелляцию. 

Ее рассмотрение аж в середине ноября. Поэтому пока продолжается судебная тяжба бабушка негде жить.

У Львівській області бабуся вимушена жити в лісі через квартирантів

У Львівській області пенсіонерка вимушена жити в лісі, бо не може виселити зі своєї оселі квартирантів. Три роки тому пустила їх пожити, договір оренди не укладала. А нині квартиранти виселятись відмовляються. В бабусі є і документи на житло, всі сусіди теж стали за нею горою - суд постановив виселити орендарів примусово. Але ті хутко подали апеляцію. Докладніше - далі.

Gepostet von ТСН am Donnerstag, 15. Oktober 2020

Пользователей сети такой случай просто ужаснул:

"Если не получается по закону, то только силовыми методами выселять! Нет предела подлости и наглости", "Какой суд вы о чем? поменять замки и все, в случае взлома вызывать полицию.. какие соседи на стороне бабки? были бы на стороне помогли бы а так всем на бабку наплевать, от вам и сельская дружба., " Я удивляюсь нашим людям ... Собралось бы все село взяли бы за шкирку и копен дупен под сраку!", - писали украинцы в сети.
 

 
 