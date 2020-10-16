Во Львовской области пенсионерка вынуждена жить в лесу
Как передает Politeka.net, свою историю Мария Нарожняк рассказала журналистам "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Три года назад пустила их пожить, договор аренды не заключала. А сейчас квартиранты выселяться отказываются.
"Она приехала сюда на велосипеде, просилась, что она негде жить, я, как добрая душа, думаю ладно. Прошло 3 года, я говорю, что Катю освобождай дом, она 2 года меня обманывала, водила за нос, они ждут, что я умру, чтобы себе забрать дом", - рассказала Мария Нарожняк.
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Поскольку у пенсионерки есть документы на жилье, суд постановил выселить арендаторов принудительно. Но те быстро оперативно подали апелляцию.
Ее рассмотрение аж в середине ноября. Поэтому пока продолжается судебная тяжба бабушка негде жить.
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