Украина получила заявку от Европы на проведение испытаний вакцины против "китайского" вируса

Как передает Politeka.net, об этом сообщила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Татьяна Думенко в эфире программы "Право на владу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, Украина получит 4 200 доз вакцины для испытания на здоровых украинцах только в том случае, если ее признают безопасной для жизни.

"Сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине - то 4 200 украинцев, а не пациентов, обращаю внимание, это здоровые добровольцы смогут принять участие в этом проекте", - отметила Думенко.

Планируется, что испытаниям этой вакцины будут проводиться в клинических центрах Киева, Львова, Винницы и Ивано-Франковска.

Отметим, что окончательно эффективность вакцины еще не доказана, но в министерстве уже подсчитали ее предварительную стоимость.

Так, для украинцев вакцина может обойтись в сумму чуть больше тысячи гривен. Речь об исследованиях, проводимых в Китае и США, рассказал Максим Степанов.

Министр добавил, что не исключено, что после всех испытаний, стоимость вакцины будет меньше.

Также мы сообщали, что израильский инфекционист озвучил мнение, что российская вакцина от "китайского" вируса на данный момент может быть неэффективной и опасной.

По словам специалиста, на данный момент в мире нет действенного лекарства от вируса.

Напомним, ужесточение карантина с 19 октября, раскрыты новые ограничения

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