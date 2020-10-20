А как вы отреагировали на поражения Ломаченко?

Критика Василия Ломаченко со стороны украинцев неуместна

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Юрий Атаманюк на своем Telegram-канале.

По его словам, негативная реакция общества на поражение спортсмена показывает внутри Украины.

"Друзья! По поводу истерии вокруг поражения истинного патриота Украины, великого боксёра Василия Ломаченко. В нормальном обществе спорт и культура объединяет и примиряет", - уверен экономист.

"Если это не работает, а кто-то злорадствует по поводу поражения великого украинца, то общество подлежит лечению, а наиболее радикальные представители, которые позволяют указывать кому в какую церковь ходить - принудительному", - подытожил Атаманюк.

Напомним, в ночь на 18 октября в Лас-Вегасе украинец проиграл американцу Теофимо Лопесу, передает, лишившись титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

По словам экспертов, скорости украинца не хватило, чтобы подобраться к сопернику близко и одержать досрочную победу, а по очкам победу единогласным решением судьи отдали американцу.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".