Критика Василия Ломаченко со стороны украинцев неуместна
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Юрий Атаманюк на своем Telegram-канале.
По его словам, негативная реакция общества на поражение спортсмена показывает внутри Украины.
"Друзья! По поводу истерии вокруг поражения истинного патриота Украины, великого боксёра Василия Ломаченко. В нормальном обществе спорт и культура объединяет и примиряет", - уверен экономист.
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"Если это не работает, а кто-то злорадствует по поводу поражения великого украинца, то общество подлежит лечению, а наиболее радикальные представители, которые позволяют указывать кому в какую церковь ходить - принудительному", - подытожил Атаманюк.
Напомним, в ночь на 18 октября в Лас-Вегасе украинец проиграл американцу Теофимо Лопесу, передает, лишившись титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
По словам экспертов, скорости украинца не хватило, чтобы подобраться к сопернику близко и одержать досрочную победу, а по очкам победу единогласным решением судьи отдали американцу.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".