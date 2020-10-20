Столичная автошкола попала в скандал из-за заявления одного из инструкторов о "майданутых", которые, по его словам, мешают ему работать
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, пресс-секретарь нардепа от партии "Слуга народа" Елены Шуляк - Анастасия Климчук - рассказала, что преподаватель киевской автошколы, где проводят дистанционные занятия в чате, назвал себя "коммунистом-сталинистом" и заявил студентам, что "майданутые" мешают ему работать.
Пресс-секретарь нардепа выложила скриншоты переписки с преподавателем.
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Девушка рассказала, что уже долгое время ждет, когда начнется адекватное обучение вождению, а вместо этого инструктор устраивает в чате рассуждения на политическую тему.
"Месяца два я жду, пока начнется адекватное обучение в автошколе, которая находится в правительственном квартале. Учитель, который собрал в чате своих учеников, постоянно пишет, что власть "не дает ему работать", - написала Климчук.
Она также отметила, что многие автошколы в Киеве работают полноценно.
Преподаватель автошколы, в свою очередь, предложил ученикам получать знания через чат с материалами из интернета. Стоимость такого "обучения" при этом является такой же, как и на стационаре.
"И каково было мое удивление, когда сегодня вечером наш учитель начал обвинять "майданутих" в том, что ему не позволяют нормально работать. А еще прямо написал, что кому не ок выражения "коммуниста-сталиниста" (с) - на выход. Честно: мерзость. Не хочу, чтобы к нему ходили", - написала Климчук.
Впоследствии пресс-секретарь нардепа рассказала, что после публикации поста ей начали поступать угрозы.
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