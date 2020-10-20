Первая супруга шоумена Сергея Притулы Юлия Андрейчук рассказала о домашнем насилии. Женщина дважды подавала заявление в полицию о побоях со стороны мужа

Об этом она сказала в интервью Zirki.info, пишут vesti.ua.

По ее словам, вспышки агрессии были связаны с недостаточным, по мнению Притулы, финансовым благополучием семьи.

"Постоянное желание стать миллионером стало навязчивый через полгода после нашей с Сережей свадьбы. Он только об это думал, говорил постоянно, что нам нужно что-то придумать... Первый раз он ударил меня, когда я уволилась с одной подработки. Сильно ударил, я упала. На следующее утро извинился и объяснил, что в нашем положении нужно держаться за любую работу", — рассказала Андрейчук.

Она сообщила, что без побоев не обошлась и их последняя встреча — на дне рождения общего сына Димы. По словам Юлии Андрейчук, Притула приехал без подарка, на что получил замечание.

"Через 10 минут Сергей пришел на кухню, где я мыла посуду, схватил за волосы и бил головой о раковину, потом помню я упала, и он прекратил. Я подала заявление в полицию, оно стало вторым по счету. Во время брака я однажды уже подавала. Дело дошло до суда", — вспоминает женщина.

Юлия Андрейчук заявила: дело "замял" новый влиятельный родственник Притулы, свояк Виталий Хомутынник. Его водитель позже передал пострадавшей 5 тыс. долларов за молчание: "И это не единственные деньги, которые мне давали новые спонсоры Сергея за то, чтоб грязное белье не выносилось наружу".

По словам Юлии Андрейчук, она обращалась в разные СМИ, чтобы рассказать о домашнем насилии, однако получала отказ из-за нежелания "иметь проблемы". "Наверное, не хотели ссориться с Хомутынником или Коломойским, или еще кем-то. Много кого называют", — говорит женщина.

По ее словам, обнародовала эту историю сейчас, потому что не может выносить рекламных бордов Сергея Притулы "Киев без напрягов", мимо которых проходит каждый день. "Ложь, маниакальная жажда богатства — это еще стерпеть можно. Но когда тебя бьют так, что ты не можешь потом выйти на улицу три дня… Это нельзя прощать", — считает Юлия Андрейчук.

Она призналась, что терпела до последнего и не подавала на развод. Он произошел по инициативе Сергея Притулы после того, как он "нашел богатую и успешную невесту".