Девушка долго сражалась за свою жизнь в реанимации

21-летняя волонтер Инна Волкова скончалась из-за осложнений, которые спровоцировал китайский вирус

Информацию о смерти девушки подтвердили в Фундации региональных инициатив в Facebook, где девушка работала последнее время.

По словам ее коллег, трагедия произошла вчера, 20 октября.

Китайский вирус спровоцировал у девушки пневмонию и редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна-Барре. Это болезнь, когда иммунная система человека сама поражает собственные периферийные нервы и приводит к полному параличу.

"Наша Инна Волкова умерла. Инна была общественным деятелем, активисткой и очень искренним человеком. Она помогала, защищала и оберегала невероятное количество людей. 20 октября остановилось большое любящее сердце невероятной девушки", – написали ее коллеги в Facebook и добавили, что последние две недели Инна Волкова боролась за жизнь в отделении интенсивной терапии и реанимации, но ее сердце все равно остановилось.

Трагедию с 21-летней волонтером прокомментировал журналист Айдер Муждабаев.

"Я плачу, только что увидел. Господи, за что... Инночка... Светлый человек. Мы всего несколько раз виделись, ребята записали со мной интервью по журналистике для молодых коллег. Она такая добрая, патриотическая, нежная... Вечная память, ненавижу этот чертов мир, где такое возможно. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Сердце разрывается, просто мрак", – написал журналист в своем личном Facebook.

"Вечная память", "Светлая память светлому человеку", "Какое горе, искренние соболезнования", "Очень грустно, ведь болезнь забрала светлого и искреннего человека", "Молодая девушка, очень жаль...., соболезнования всем родным и близким", "Боже, такая молодая еще", - отреагировали на роковые новости простые украинцы.

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