Глава Южненского АМПУ Максим Широков блокирует обработку судов в порту "Южный", осуществляя давление на главного диспетчера порта. Как пишет Антикор, об этом сообщает Общественная организация "Совет общественной безопасности" на своей странице в Facebook.

"Войдя во вкус, Максим Широков продолжает блокировать обработку судов, если они не обслуживаются у выгодных ему агентов. Эту схему он реализует прямым давлением на главного диспетчера порта, своего прямого подчиненного. Диспетчер просто не позволяет судам, зафрахтованными крупными мировыми компаниями, которые фактически приносят порта и государственному бюджету Украины прибыль, швартоваться к причалам АМПУ до тех пор, пока они не наймут «правильную» агентскую компанию", - говорится в сообщении.

Общественники напомнили, что грузовладельцы, а также судовладельцы - это крупные международные холдинги, которые работают во всем мире. В среднем один заход судна класса типа Capesize (грузовые суда, которые из-за своих больших размеров не в состоянии пройти через Суэцкий и Панамский каналы - ред) и более приносит государству Украина около $ 150 000 и более портовых сборов. На рынке морских грузоперевозок существуют высококвалифицированные посредники - агентские и экспедиторские компании.

Это сервисные предприятия, которые занимаются оформлением таможенных, финансовых, путевых документов, номинируют буксирных операторов, ведут переговоры с портами прибытия, поддерживают связь с капитаном и экипажем судов и тд. Агентские компании обслуживают суда, экспедиторские компании - грузы. Широко распространена общемировая практика, когда и агента и экспедитора фрахтует (номинирует) представитель грузовладельца. Компании-агенту судовладелец отдает общую сумму портовых сборов и других расходов, агент, в свою очередь, передает государственным органам, а также получает свой процент, который зависит от объема судна.

"С лета 2020 Максим Широков начал делать попытки завести в Южный порт агентскую компанию Ladder, аффилированную с ним лично. Благодаря огласке и недовольство компаний-клиентов, попытки удалось пресечь. С этого момента Широков стал заставлять судовладельцев работать с компанией СТС-Шиппинг (ЕГРПОУ 37894214), которая согласно информации, связан с бывшим директором ГП Одесский припортовый завод Назаренко С.М., который был уволен с ОПЗ, но продолжает влиять на коррупционные процессы вокруг предприятия", - говорится в сообщении.

Общественники обратили внимание на новейший прецедент, когда 29 сентября этого года судно "EFFY N" (IMO: 9509516) должно было стать к причалу № 2 Одесского припортового завода, агент - СМТ Южный.

"За несколько часов до проводки, судно исключили из сменно-суточного плана, ОПЗ получил от диспетчерской АМПУ сообщения, график подхода судна неизвестный и фото соответствующих электронных писем от главного диспетчера Южненского филиала АМПУ. В это время грузополучатель получил несколько телефонных звонков от представителей компании СТС Шиппинг с советами изменить агента, чтобы получить первоочередное право подхода к причалу и не терять значительные деньги на простое. Аналогичному давлению подвергались и другие компании. Вся эта ситуация предполагает доминирование буксирного оператора, близкому к Максиму Широкову. Попытка завести в порт приближенные буксирные компании уже привела к аварии судна с аммиаком. На этот раз обошлось без серьезных последствий, но это исключительно счастливое стечение обстоятельств", - отмечается в посте.

По мнению представителей общественной организации, эти "коррупционные действия начальника Южного филиала ГП "АМПУ" Широкова М.А, также непосредственно влияют на репутацию Украины на мировом рынке морских грузоперевозок".

"Тот факт, что крупнейшим портом страны руководит человек, погрязшей в коррупционных схемах, наглядно демонстрирует общее состояние отрасли и полное отсутствие в ней власти. Эта ситуация должна быть немедленно исправлена, иначе Украина потеряет и без того не слишком многочисленные грузы, а также в очередной раз получит удар по деловой репутации, от которого вряд ли сможет оправиться", - подчеркивают общественники.