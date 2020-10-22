Дефицит ГП «Гарантированный покупатель» на конец года составит 20 млрд грн, а общий долг на энергетическом рынке достигнет 80 млрд грн. Одна из причины кризиса – бездействие национального регулятора НКРЭКУ

К такому выводу пришло исследование "Центр Разумкова" по результатам первого года работы нового рынка.

«Нивелированию понятия конкурентной среды и дефицита средств на рынке также способствовали: применение нерыночных ценовых ограничений, открытия доступа белорусским и российским экспортерам до рынка Украины, увеличения квоты для продажи на РДН [...] Как результат, все вышеприведенные факторы способствуют быстрому наращиванию дефицита ГП «Гарантированный покупатель», который по оценкам Центра Разумкова на начало 2021 г. ожидается как минимум на уровне 20 млрд. грн, а общая задолженность на рынке составит более 80 млрд. грн", - говорится в исследовании Центра.

В «Центре» указывается, что сложность ситуации особенно обостряется несистемным выполнением реформ, неудовлетворительной деятельностью энергетического блока Правительства Алексея Гончарука, НКРЭКУ и профильного Комитета Верховной Рады.

Кризис обострили перекосы и манипуляции в отдельных сегментах рынка, нормативно-правовые условия для которых создала НКРЭКУ.

«Поэтому урегулировать проблемные вопросы рынка электрической энергии предлагается путем четкого выполнения положений ЗУ «О рынке электрической энергии», ликвидации нормативно-правовых условий для манипуляций, а также реализации комплексной стратегии устойчивого развития энергетической отрасли», - отметили в «Центре».

Напомним, подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка накануне раскритиковал Секретариат энергетического сообщества.

Ранее Антимонопольный комитет Украины обвинил НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанных с семейным энергетическим бизнесом.