А еще и ноябрь не начался...

Украину накроет холодный фронт, который принесет снег в западные области

Как передает Politeka.net, об этом сообщили метеорологи в Facebook-сообществе "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".



Согласно прогнозу, в течение 31 октября в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя, а в высокогорье Карпатских гор и вовсе выпадет снег до 10 см снега.

Метеорологи рекомендуют избегать походов в горы и на высокогорье, поскольку это занятие может быть довольно опасным.

Уже известно, что на горе Поп Иван уже лежит снег, а температура воздуха опустилась до -4 градусов. Замело и популярные среди украинских горнолыжные курорты: Буковель, Драгобрат, Захар Беркут.

Отметим, что в украинском гидрометцентре предупредили, что похолодание распространится по всей Украине, а циклон принесет дожди и мокрый снег. Однако, уже после 4 ноября, погода улучшится.

Напомним, что в Украине 4 октября снежные осадки уже накрывали Карпаты на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области.

Снег накрыл также Львовскую область, в частности утром 14 октября припорошило поселок Славское, расположенный неподалеку от горы Высокий Верх. Как и на горе Поп Иван, осадки пришли вместе с густым туманом, однако сугробов пока не намело.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды: "бушует настоящая зима".

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