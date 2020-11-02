Украинская ведущая Снежана Егорова снимает авторский проект для своего нового YouTube-канала. Название ее нового проекта несколько интригующее - "Снежная лавина", складывается впечатление что не каждый сможет уйти от ее нескончаемого энергетического потока, пишет Знай.юа.
Снежана приоткрыла нам завесу тайны и поделилась интригующим подробностями о том, что героями ее фильмов станут лучшие люди украинского шоу-бизнеса, театра, кино, телевидения и политические деятели, которые по мнению автора являются хедлайнерами в своих сферах деятельности и реально изменили ход истории и жизнь страны в целом.
"Мы поговорим нежно о главном! О том, что делает нас теми, кто мы есть! Это истории успеха. Взлетов и падений, которые только делают тебя сильнее. Это-истории о ЛЮДЯХ, которые сами являются историей. И моя задача сделать так, чтобы о них узнал весь мир!".
На вопрос, почему проект выходит в интернете, Снежана Егорова ответила, что "информационный океан гораздо привлекательнее, чем местечковая лужица" и добавила, что она не ограничится только теми нашими соотечественниками, которые на данный момент проживают в стране.
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"Ведутся переговоры с нашими современниками, которые давно находятся за пределами, но по-прежнему гордятся своими корнями и своим происхождением."
Мы будем внимательно следить за развитием событий и сообщать Вам первыми о том, кто станет героями авторского проекта Снежаны Егоровой "Снежная лавина".