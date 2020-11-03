Блогер и волонтер Наталья Юсупова резко высказалась о Евгение Кошевом
Как передает Politeka.net, гневный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.
По ее словам, на нее налетели поклонники студии "Квартал 95" после того, как она оставила комментарий к статье, в которой дочь актера Варвара призналась в травле со стороны общества.
"Я сказала, что папа девочки унижает Украину и украинцев, это неправда? А скажите, детям Виталия Кличко приятно, что его отца, всемирно известного спортсмена, в родной стране, кварталец Кошевой постоянно изображает ограниченным дебилом?", - недоумевает волонтер.
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Юсупова подчеркнула, что это не единичный случай, когда Евгений Кошевой оскрорблял не только мэра Киева, но и остальных украинцев.
"Может у Кошевого заслуг больше, чем у Кличко? Может это Кошевой прославил Украину на весь мир как великий спортсмен? А детям или родителям людей, которых убивали на Майдане приятно, когда над ними глумился Квартал? А когда Кошевой стоял на стадионе рядом с ветеранами войны и вдовами в футболке "По..уй", это тоже норм? А как издевались над украинцами-зарабитчанами, которые пашут день и ночь на стройках, чтобы свои семьи прокормит", - высказалась волонтер.
По ее словам, "за все в жизни надо отвечать".
"Когда Вы оскорбляете народ, который борется и проливает кровь, то не ждите, что все Вас будут любить и уважать. Вы сами виноваты, что над Вашими детьми издеваются", - подытожила Юсупова.
Напомним, дочь актера «Квартал 95» Евгения Кошевого призналась, что одноклассники травили ее в школе.
По словам Варвары, травля связана с работой ее звездного отца. Девочка пояснила, что одноклассники дразнят ее за то, что он – «клоун». Из-за постоянного буллинга учеба для Кошевой стала просто невыносимой.
Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" ошарашила новой внешностью, мужа ждет сюрприз: "лишилась самого красивого".
Как сообщала Politeka, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.
Также Politeka писала, что Кошевой и Ткач из «Квартала 95» с женами и детьми похвастались развлечениями в лесу.