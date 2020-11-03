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Астролог Влад Росс спрогнозировал будущее оккупированного Россией Крымского полуострова

По словам специалиста, Крым больше будет в составе Украины, поскольку в территориях заинтересована Турция.

"Крым превратится в "независимую крымскотатарскую республику". Так что от такого развития событий выиграют крымские татары: они получат столь желанную независимость и не будут зависеть ни от России, ни от Украины", – заявил Росс в интервью "Главреду".

По словам астролога, идея о создании крымской платформы уже говорит о начале этого процесса.

"Он останется… с Турцией. И все то, что происходит сейчас – это начало реализации этого прогноза. Речь идет о создании крымской платформы, что инициировал Зеленский, а также о готовности подключиться к работе этой переговорной площадки влиятельных государств, в том числе и Турции", – объяснил астролог.





А вот политолог и экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус выразил уверенность в том, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, продвигая идею о возрождение Турцией «Османской империи»

По его словам, обвинения в сторону Турции в Крымском вопросе не имеют никакого смысла.

"Такие "эксперты" сидят в основном в Кремле, на уровне того же Жириновского. Мы сегодня говорим о реальном мире и о реальной политике. Эти все разговори не имеют никакого основания", - отметил эксперт.

Напомним, украинские воины ярко объяснили, почему у РФ нет шансов на Донбассе.

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