Астролог Влад Росс спрогнозировал будущее оккупированного Россией Крымского полуострова
По словам специалиста, Крым больше будет в составе Украины, поскольку в территориях заинтересована Турция.
"Крым превратится в "независимую крымскотатарскую республику". Так что от такого развития событий выиграют крымские татары: они получат столь желанную независимость и не будут зависеть ни от России, ни от Украины", – заявил Росс в интервью "Главреду".
По словам астролога, идея о создании крымской платформы уже говорит о начале этого процесса.
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"Он останется… с Турцией. И все то, что происходит сейчас – это начало реализации этого прогноза. Речь идет о создании крымской платформы, что инициировал Зеленский, а также о готовности подключиться к работе этой переговорной площадки влиятельных государств, в том числе и Турции", – объяснил астролог.
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По его словам, обвинения в сторону Турции в Крымском вопросе не имеют никакого смысла.
"Такие "эксперты" сидят в основном в Кремле, на уровне того же Жириновского. Мы сегодня говорим о реальном мире и о реальной политике. Эти все разговори не имеют никакого основания", - отметил эксперт.
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