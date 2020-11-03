Метеорологи сделали прогнозы на зиму по всей территории Украины на 2020 – 2021 года

По словам синоптиков, зима может оказаться, как холодной и с осадками, так и теплой и бесснежной, как в прошлом нехолодном 2019 году.

Об этом сообщают на канале «Акценты» в YouTube.

Мировые синоптики сообщают, что все последние годы к ряду температура воздуха значительно увеличивается. Что касается Украины, то погода – теплая и мало дождливая. Украинцы длительное время могли наблюдать бесснежные зимы, теплые осени и чрезмерно жаркое лето.

Зима в этот раз может удивить украинцев, но никто этого не обещает. Скорее всего, она будет такой же теплой и без осадков, как в предыдущем году.

Также синоптики говорят, что в очередной раз сезон будет теплым. На ртутных столбиках температура вырастет еще на два градуса.

Холодное течение в Тихом океане сообщает украинцам о том, что морозы могут оказаться неизбежными. До тех пор, пока это течение будет прогрессировать, вероятней всего, температура на территории Украины будет падать.

Синоптики утверждают, что это имеет влияние на циркуляцию атмосферы, утверждают синоптики. Исходя из всех этих факторов, погода все так же может быть слишком теплой, как для зимы.

Специалисты все же не исключают того, что температура воздуха может быть холодной и похолодания не обойдут украинцев стороной. Если говорить о снеге, то это остается загадкой для жителей Украины.

Украина за последние годы достаточно настрадалась от маленького количества осадков. И только Западная Украина может хоть как-то компенсировать эти недостатки периодическими осадками. По словам метеорологов, что касается Востока Украины, там все далеко не так хорошо.

Опытные синоптики говорят, что даже если этой зимой выпадет достаточное количество осадков, то это почти ничем не компенсирует дефицит воды, который Украина имеет на сегодняшний день.

Напомним, что синоптики сообщают, что ноябрь в Украине будет дождливым и прохладным.

Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.

Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.