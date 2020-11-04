Экс-жена Павлика Лариса Созаева рассказала о проблемах украинских больниц

Кроме того, она вспомнила с какими проблемами им с умершим сыном пришлось столкнуться в больницах.

Об этом она рассказала на своей странице в сети Facebook. При этом женщина отметила, что медицинские учреждения должны расти, а не ухудшаться.

"Это было ровно два года назад. Институт рака. Фото делал сын, мы вышли на свежий воздух, ему тяжело было ходить после операции и химиотерапии, но я настаивала, что нужно выходить из палаты... Я веселила Пашу как могла... Пребывание в стенах больницы ужасное. В палате шесть пациентов, при каждом пациенте сопровождающий родственник, который ночует прямо в палате, если есть свободная койка, чтобы следить за капельницей круглосуточно", – рассказала Созаева.

Кроме того, днем в палате находилось по 12-13 человек. А ночью на 7-8 палат – всего одна медсестра и как правило она спала по ночам и ее не было кем подменить.

Тем временем женщина рассказала, что бегала ночами к медсестре, ведь ее сыну нужно было менять капельницу. Кроме того, экс жена Павлика спала в палате сына прямо у его ног, ведь другого места в палате не было.

"Несколько раз я спала прямо у сына в ногах, благо я маленькая, скрутившись у его ног калачиком, засыпала на пару часов, чтобы не пропустить замену капельницы. 10 химиотерапий в институте рака по пять дней – 50 дней проведенных в застенках этой больницы в жутких условиях. У врачей нет выбора, они смотрят извиняющимся взглядом, что такие условия в Национальном институте рака, куда приезжают со всей страны пациенты", – подчеркнула Лариса.



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