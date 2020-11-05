Синоптики рассказали, каких "сюрпризов" следует ожидать украинцам от погоды до конца этой осени

По прогнозам синоптиков, жителям Украины стоит подготовиться к тому, что на днях в страну "ворвется" настоящая холодная погода, но уже к концу осени на термометрах снова можно будет заметить высокие отметки.

Об этом сообщают на канале "hyser" в YouTube.

Так, синоптики обратились к украинцам и посоветовали им приготовиться к приходу настоящего зимней погоды. По их словам, уже можно доставать из шкафа теплую одежду и готовить санки.

Исходя из прогноза от начальника отдела метеопрогноза Украинского Гидрометцентра Владислава Билыка, уже с четверга, 5 ноября, на улице значительно похолодает, это особенно будет ощущаться ночью.

По его словам, именно в это время суток на термометрах можно будет заметить -2 градуса. При этом, в среднем, температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов выше нуля.

Синоптики также успокаивают украинцев, что в дневное время суток пока будет весьма тепло, столбики термометров в это время суток будут колебаться от 5 до 10 градусов тепла.

Кроме того, некоторые метеорологи утверждают, что во множестве украинских регионов погода останется прежней. Но с 5 ноября Карпаты, вероятнее всего, накроет снегом. Там температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов выше нуля. Однако, синоптики говорят, что днем воздух прогреется до 9-15 градусов тепла.

А вот народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что эта осень будет в Украине достаточно теплой, более того, на территорию страны придет бабье лето. Но что касается конца осени, так последние 10 дней ноября будут весьма холодными.

Начало декабря в Украине будет снова теплым, а до Нового года люди не увидят снега, поэтому в этом месяце не получится покататься на санках и слепить снеговика.

Напомним, что синоптики предупредили, что в Украину скоро придет мощный антициклон.

Как сообщала Politeka, из-за изменения климата некоторые регионы Украины могут уйти под воду.

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