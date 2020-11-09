Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook.

Сегодня ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в добровольном порядке возместило более 7 миллионов гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства.

В сентябре ГЭИ проверила предприятие и выявила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло природе ущерб на сумму 7 103 989,07 гривен. Кроме того, сейчас ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" признал, что нарушил природоохранное законодательство и уплатил эти средства в государственный бюджет.

Это стало возможным в том числе благодаря оперативной и профессиональной работе инспекторов ГЭИ, которые в совершенстве придерживались всех установленных законом процедур. Поэтому у ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" не было никаких оснований оспаривать убытки в суде.

Надеюсь, в будущем таких положительных примеров ответственного отношения предприятия к выполнению своих обязательств будет больше.

Особенно это актуально для ТОП-загрязнителей, которые часто не допускают инспекторов ГЭИ до проверок, не выполняют предписания, не платят штрафов и не возмещают ущерб, нанесенный экологии.

Между тем, стратегическая цель Госэкоинспекции остается неизменной – мы стремимся в первую очередь модернизации этих предприятий, а не взыскания с них как можно больших денежных сумм. Потому что добиться лучшей экологии сможем только тогда, когда фабрики, заводы, электростанции и другие промышленные объекты будут работать на современном оборудовании, будут иметь качественные многоступенчатые фильтры очистки выбросов и минимизируют отходы, появляющиеся в результате производственных процессов.

Европейский опыт свидетельствует о том, что это возможно. И ГЭИ будет работать над тем, чтобы украинские предприятия тоже пошли таким путем.

Напомним, что Рисованный о меморандуме с Госагентством водных ресурсов: "Госэкоинспекция сможет быстро фиксировать любые отклонения".

Как сообщала Politeka, Андрей Малеванный назвал убытки экологии за неделю: "Госэкоинспекция рассчитала 7,2 миллиона гривен убытков".

Также Politeka писала, что Андрей Малеваный: "За год новая методика позволит увеличить сумму возмещений вдвое".