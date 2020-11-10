Настоящий патриот понемногу учит украинский вместе со своими детьми и где-то за несколько лет они вместе станут украиноязычными

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и политолог Виктор Бобыренко. По его словам, русскоязычных патриотов в Украине много, но настоящий патриот будет делать все возможное, чтобы украинский язык звучал больше русского.

"Говорят юди могут говорить на русском или других языках и от этого не менее любят Украину и украинский язык, и что есть много русскоязычных патриотов. Патриотов действительно есть русскоязычных немало. Только настоящий патриот воюет за то, чтобы преподавание в школах осуществлялось на украинском языке", - пишет он на своей странице.

Он отмечает, настоящий патриот понемногу учит украинский вместе со своими детьми и где-то за несколько лет они вместе станут украиноязычными, ведь воевать за Украину нужно не только на фронте, но и в мирной жизни.

Эксперт отмечает, ведь это так просто: выбрать в меню банкомата "Украинский язык", сказать продавщице в маркете "Доброго здоровья!", вместо "Драсьте", сказать в Харькове, Днепре или Одессе "Зробіть зупиночку, будь-ласка" вместо "Сделайте остановочку пожалуйста".

"Наконец, украинский – это язык настоящих элит и университетов. А гопота говорит на каком-то ужасном койне, который эта гопота считает "русским" языком", - резюмировал Бобыренко.

Напомним, украинский преподаватель поразил высказыванием во время лекции и поплатился.

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