Настоящий патриот понемногу учит украинский вместе со своими детьми и где-то за несколько лет они вместе станут украиноязычными
Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и политолог Виктор Бобыренко. По его словам, русскоязычных патриотов в Украине много, но настоящий патриот будет делать все возможное, чтобы украинский язык звучал больше русского.
"Говорят юди могут говорить на русском или других языках и от этого не менее любят Украину и украинский язык, и что есть много русскоязычных патриотов. Патриотов действительно есть русскоязычных немало. Только настоящий патриот воюет за то, чтобы преподавание в школах осуществлялось на украинском языке", - пишет он на своей странице.
Он отмечает, настоящий патриот понемногу учит украинский вместе со своими детьми и где-то за несколько лет они вместе станут украиноязычными, ведь воевать за Украину нужно не только на фронте, но и в мирной жизни.
Экс-солистка "Серебро" с идеального ракурса показала свои упругие места: "Супер бум!"
Тарифы на газ снова взлетят, украинцев доконают новыми расценками: "До 9 тысяч гривен за..."
Фигуристая Ана Чери разомлела под душем, вместо купальника одни ниточки: «Я чувствую, что…»
Сумская впервые рассказала о своем страшном диагнозе и назвала первые симптомы: "Обнаружили в начале лета"
Эксперт отмечает, ведь это так просто: выбрать в меню банкомата "Украинский язык", сказать продавщице в маркете "Доброго здоровья!", вместо "Драсьте", сказать в Харькове, Днепре или Одессе "Зробіть зупиночку, будь-ласка" вместо "Сделайте остановочку пожалуйста".
"Наконец, украинский – это язык настоящих элит и университетов. А гопота говорит на каком-то ужасном койне, который эта гопота считает "русским" языком", - резюмировал Бобыренко.
Напомним, украинский преподаватель поразил высказыванием во время лекции и поплатился.
Как сообщала Politeka, чиновникам ввели экзамен по родному языку, украинцы воодушевлены.
Также Politeka писала, что кандидат в депутаты озверела из-за украинского языка в маршрутке, видео.