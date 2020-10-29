Жінкою, яка влаштувала у маршрутці Слов'янська скандал через українську мову, виявилась кандидатка в депутати місцевої міськради

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Donetchanyn.

Так, виявилось, що суперечку у громадському транспорті через державну мову влаштувала кандидатка в депутати Слов'янської міської ради від проросійської партії "Наш край" Валентина Павлова.

В коментарях зазначили, що в такій розв'язці немає нічого дивного.

"Хто здивований?", "Це жахливо насправді", "Нічого дивного", "Це, між іншим, прояв нацизму (приниження іншої мови). За це її судити потрібно", - пишуть під публікацією.

Раніше повідомлялось, що в одній з міських маршруток Слов'янська в Донецькій області стався скандал. Зокрема, жінці влаштували цькування тільки за те, що вона українською мовою зробила зауваження одному з пасажирів за неправильне носіння маски. Після цього дві особливо агресивні жінки вступили у перепалку з україномовною пасажиркою.

"Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. "Громадська діячка"! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! Шо я, бл*, кажу, да!" - вигукнула одна з них.

Нагадаємо, що в Одесі покарали вчительку, яка влаштувала булінг дівчинці за українську мову.

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