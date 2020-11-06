В університеті Дніпра спалахнув мовний скандал
Як передає Politeka.net, про це повідомив батько студентки у Facebook-спільноті "Батьки SOS".
За його словами, професор кафедри філософії Валерій Громов відмовився вести лекцію українською мовою. На вимогу студентки перейти з російської мови він відповів:
"Дві мови - одна нація, одна мова - руїни, а не Україна"
Після таких слів викладача студентка покинула аудиторію.
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Як виявилося, це був не перший інцидент:
"Розпитала (студентка - ред.) у інших студентів, як з'ясувалося, це не перша така ситуація. (Але скарг ніхто не писав, Все зам'яли)", - розповів чоловік.
Після приходу комісії, яка почала розгляд в даній ситуації, чотири студенти стали на бік викладача.
"Пройшов місяць, а рішення ще немає. Єдине відомо, що його відсторонили від викладання", - обурився батько студентки.
Також чоловік прикріпив аудіозапис, де викладач відмовляється викладати українською мовою.
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