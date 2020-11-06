Як вам така заява педагога?

В університеті Дніпра спалахнув мовний скандал

Як передає Politeka.net, про це повідомив батько студентки у Facebook-спільноті "Батьки SOS".

За його словами, професор кафедри філософії Валерій Громов відмовився вести лекцію українською мовою. На вимогу студентки перейти з російської мови він відповів:

"Дві мови - одна нація, одна мова - руїни, а не Україна"

Після таких слів викладача студентка покинула аудиторію.

Як виявилося, це був не перший інцидент:

"Розпитала (студентка - ред.) у інших студентів, як з'ясувалося, це не перша така ситуація. (Але скарг ніхто не писав, Все зам'яли)", - розповів чоловік.

Після приходу комісії, яка почала розгляд в даній ситуації, чотири студенти стали на бік викладача.



"Пройшов місяць, а рішення ще немає. Єдине відомо, що його відсторонили від викладання", - обурився батько студентки.

Також чоловік прикріпив аудіозапис, де викладач відмовляється викладати українською мовою.

Нагадаємо, Фаріон накинулася на українців-любителів російських імен, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, професор розклав по поличках, як РФ споконвіку руйнує українську мову

Також Politeka писала, що українець запропонував дієвий спосіб вивчити рідну мову.