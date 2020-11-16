Предложения ВОО АППУ властям для немедленной остановки распространения коронавируса на территории Украины:

1.Безотлагательно начать массовое тестирование в населенных пунктах регионов, где наиболее сложная ситуация в Украине с распространением коронавирус (оранжевая - красная зоны), выявление больных в очень сжатые сроки. Проведение тестирования осуществить бесплатно и современными тестами.

Массовое тестирование проводить сплошь (включая детей от 10 лет), в том числе тех, кто не имеет симптомов и даже не думает, что болен, потому что они являются переносчиками заболевания. Отправить всех инфицированных безотлагательно на изоляцию под жесткий контроль. Не забывать выяснить тех лиц, с кем больной человек имел контакты за определенный промежуток времени. То есть, составить «карту» потенциальных больных коронавирусом.

Тем, у кого не выявлен коронавирус, выдать справки, без которых лицо не будет иметь право посещать все заведения (магазины, аптеки и т.д.). При этом, в постановлении обязать здоровое население не посещать без маски, без результата теста и обязательной дезинфекцией рук любые заведения.

Зоны сдачи тестов организовать на стадионах и т. п. в каждом населенном пункте, предусмотрев четкие графики тестирования.

Общественный порядок должны обеспечить военные.

Для проведения масштабного тестирования привлечь медиков - студентов и волонтеров.

В организации проведения массового тестирования предусмотреть пошаговый порядок его проведения, включая отведенные места для ожидания результатов тестов.

За пример взять опыт Словакии, протестовавшей в два этапа 15 млн. население, выявившее до 1% больных, поставило их на жесткий контроль.

2. Безотлагательно открыть так называемые передвижные медицинские пункты, которые позволят гражданам при отсутствии у них симптомов или тем, кто контактировал с инфицированными, сдать добровольно и бесплатно, не выходя даже из автомобиля пройти тестирование.

За пример взять опыт Южной Кореи.

ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины"