Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил томос представителям украинского раскола. Предоставление томоса повлекло за собой «катастрофическое разделение Украинской Церкви», а также угрожает расколом мировому Православию.

Одностороннее предоставление томоса пошатнуло авторитет Константинопольского патриарха, а догмат Варфоломея, будто Патриарх Константинопольский является Главой Церкви, противоречит православной догматике, экклесиологии и каноническому праву.

К таким выводам приходит один из самых уважаемых иерархов Кипрской Православной Церкви митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор в своем труде «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам».

Книга под заглавием «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам» (Никосия 2020, 233 с.) издана Центром исследований Киккского монастыря Кипрской православной церкви (Республика Кипр).

В качестве своей главной цели митрополит Никифор видит сохранение единства Православия. Именно единству православия Никифор посвятил свой труд. «Единству Православия – в знак признательности и с благоговением посвящается», - такими словами митрополит Никифор начинает книгу об украинском церковном вопросе.

Никифор особо подчёркивает, что в работе над столь острым для Церкви вопросом руководствовался архиерейской совестью и сознанием долга, стремился сохранить беспристрастность исследователя.

«Это простое и смиренное, лишённое честолюбия исследование не видит иной для себя чести, кроме как представить – без умолчаний и тайных умыслов – православным верующим, живущим в тени и сени сокрушительного для Православия раскола, те исходные элементы украинского церковного вопроса, которые им необходимы, чтобы составить себе полное и правильное представление, согласно священно-каноническому Преданию Православной Церкви – и руководствоваться им в своих дальнейших действиях…» , – так автор охарактеризовал свой труд.

«Его цель – не приукрашивать или драматизировать, но подать правду беспристрастно, т.е. без предрассудков, симпатий или антипатий. Я пишу, по слову божественного апостола, искренно, как от Бога, пред Богом (2 Кор. 2:17). В смиренном усилии раскрыть данный вопрос, насколько это необходимо, мы будем руководствоваться священными канонами Вселенских Соборов, Поместных Соборов, имеющих вселенский авторитет, канонами богоносных Отцов и соответствующей общей и специальной библиографией по данной тематике. А когда понадобится, обратимся и к Слову Божию, сокрытому, подобно сокровищу, в Священном Писании Ветхого и Нового Завета», - так митрополит Никифор описывает теологическую базу и область канонического права, на основании которых делает свои выводы.

При этом митрополит Киккский и Тиллирийский осознаёт, что публикация книги может стать опасной для него: навлечь гнев сильных мира сего, вызвать крайнее раздражение со стороны «националистов и других извратителей истины», послужить поводом к пристрастной критике и даже клевете на него – но выражает готовность принять угрозы и поношения с мужеством и благодарностью Богу.

Вместе с тем, Никифор выразил твердую уверенность, что «триумф зла имеет временную природу».

Труд, озаглавленный «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам», включает в себя следующие главы:

– «К церковной юрисдикции какого Патриархата принадлежит Украина?»

– «Кто обладает правом предоставления автокефалии, и при каких предпосылках?»

– «Имеет или нет Вселенский Патриархат Константинополя каноническое право принимать апелляционные ходатайства вне своих границ?»

– «Разрыв церковного общения между Православными Церквами»

– «Кто является Главой Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви»

– «Традиция Расширенного Синода Эндимусы Константинополя»

– «Соборное и иерархическое устроение Православной Кафолической Церкви».

Избегая политизации вопроса, и, исходя из одних только исторических и богословско-канонических аргументов, автор исследует все ключевые аспекты возможного решения украинского церковного вопроса:

– юрисдикционную принадлежность канонической территории Украины;

– порядок предоставления автокефалии, рассмотрение апелляций в Православной Церкви;

– канонические основания к расторжению евхаристического общения;

– проблему первенства в Церкви и границ полномочий Константинопольского Патриарха.

В своей работе митрополит Никифор приходит к выводам, что:

– Украинская Православная Церковь составляет каноническую территорию Московского Патриархата, а попытка Константинопольского Патриархата отозвать своё решение 1686 г. о передаче Киевской митрополии является антиканонической и не имеющей силы;

– предоставление автокефалии представителям украинского раскола противоречит канонам и церковной практике;

– принятие апелляций от изверженных из сана и анафематствованных лиц без их покаяния противоречит канонам; равным образом антиканонической является претензия Константинопольского Патриархата на принятие апелляций из других Поместных Церквей;

– предоставление автокефалии украинскому расколу не «вернуло украинский народ в каноническое русло», как это утверждает Константинопольский Патриарх, а напротив, повлекло за собой «катастрофическое разделение Украинской Церкви и болезненный раскол ее христоименитой полноты», а также угрожает расколом мировому Православию;

– одностороннее предоставление автокефалии пошатнуло авторитет Константинопольского Патриархата как центра координации мирового Православия;

– разрыв евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом со стороны Московского Патриархата обоснован канонически;

– новая претензия Константинополя на «первенство без равных» подменяет первенство служения первенством власти и подрывает соборность Церкви;

– новый догмат о том, будто бы Патриарх Константинопольский является Главой Церкви, противоречит православной догматике, экклесиологии и каноническому праву;

– узурпация власти Патриархом Варфоломеем на канонической территории Украины противоречит духу Критского Собора;

– долг грекоязычных Поместных Церквей – поддержать канонические права Русской Церкви; поддержка решений Константинопольского Патриархата из соображений греческого патриотизма будет проявлением ереси этнофилетизма, осуждённой Константинопольским Собором в 1872 г.

Полный текст выводов книги в русском переводе опубликован здесь.

Книга написана доступным языком, хорошо и убедительно структурирована, снабжена именными указателями и необходимым техническим аппаратом.